Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla “Sektörde Meteoroloji” paneli düzenlendi.

OMÜ Meteoroloji ve Klimatoloji Araştırma Topluluğu tarafından Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen “Sektörde Meteoroloji” paneli Prof. Dr. Selahattin İncecik başkanlığında gerçekleştirildi.

MEKAP Öğrenci Kulübü Başkanı Bilge Can yaptığı açılış konuşmasında 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinliklerinin ilkini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

“Meteoroloji insanoğlunun hayatında hep vardı"

Meteorolojinin insanoğlunun hayatında hep olduğunu belirten Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, "Tarihin en eski çağlarından beri insanoğlu hava ve su konusunda sürekli olarak araştırma yapmıştır. Özellikle barınma, beslenme, giyinme konusunda mecburen hava şartlarını takip etmek zorundaydı. Suyu bulunduğu yerde aramak zorundaydı ve hayvanları için geniş meralar otlaklar aramak zorundaydı. Bunu yaparken de gerektiğinde savaş ve mücadele vermek zorundaydı. Dolayısıyla tarihin en eski çağlarından beri hava, iklim ve su insanoğlunun aradığı, araştırdığı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bugün ise yaşadığımız son yıllarda baktığımız zaman dünyaya ne kadar iyi davrandık, dünyayı ne duruma getirdik. Bugün bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte atmosferde meydana gelen karbon artışından dolayı bir küresel ısınma konusunu hepimiz biliyoruz. Akabinde meydana gelen iklim değişikliği gündemi sürekli meşgul eden araştırma konusu olan bir mevzu. İklim değişikliği gelecekte bizi nerelere götürecek, ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda daha akılcı olmak durumundayız. Daha araştırmacı olmak durumundayız” dedi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısıroğlu, fakültede ilk kez Meteoroloji Günü etkinliği yaptıklarını belirterek, “Fakültemiz 3 senedir eğitim-öğretim veriyor. Akademik olarak baktığımızda bir etkilişime girebileceğimiz ikinci bir ortam çıktı. Dolayısıyla bu bizim için önemli” diye konuştu.

23 Mart’ın ilk defa Meteoroloji Günü olduğunu öğrendiğini söyleyen OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi büyük bir üniversite. Bu üniversitemizde 7-8 binin üzerinde öğrencimiz var. 3 bin 500’e yakın yabancı öğrencimiz var. 2 bin 500’ün üzerinde akademik personelimiz var. Fiziki, rakam, sayı olarak büyük bir üniversiteyiz. O rakamlarla beraber kaliteyi de bunun içine yerleştirmemiz gerekiyor. Siz meteoroloji mühendisi olarak yetişirken bunun gerekli olan etkinliklerini bir kere öğrenmeniz gerekiyor. Bu sadece okulda derste olacak bir iş değil” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından "Sektörde Meteoroloji" paneline geçildi.