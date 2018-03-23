"Her il ve ilçemizde bin 631 noktada meteoroloji ölçümleri yapmaktayız. Eskiden klasik ölçüm aletleriyle günde 3 kez yaptığımız ölçümler artık 7 gün 24 saat

Gelişen teknoloji sayesinde hava tahmini tutarlılık oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan, hava tahmin tutarlılık oranlarını artırmak için yapılan Ar-Ge çalışmaları ile sürekli kendilerini yenilediklerini belirtti.

Ahmet Aytar Meydanı'nda, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda geçmişten bugüne meteorolojide kullanılan teknik aletler ile Mobil Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) vatandaşlara tanıtıldı.

olmak üzere saniyelik verilerle gerçekleştiriliyor. 81 adet noktadan deniz tahminlerini yapıyoruz. Eskiden diğer ülkelerden aldığımız tahminleri kendimiz yapıyoruz. 73 tane havaalanında OMGİ'ler ile güvenli uçuş sağlanması için aralıksız hizmet veriyoruz. 9 istasyonumuzda gökyüzüne bıraktığımız meteoroloji balonları ile her gün iki kez yüksek atmosfer bilgilerini ölçüyoruz."

Erdoğan, 2002 yılında bir olan meteoroloji radarı sayısının 20'ye, olmayan OMGİ sayısının ise bin 711'e ulaştığını dile getirdi.

OMGİ'lerin 92 adetinin kendi sorumluluk bölgelerinde olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, zirai don tahmin raporlarımız, hasat zamanı tahmin raporlarımız bulunmaktadır. Bütün bu hizmetlerimiz vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için. Sadece meteoroloji tahminleri yapmıyoruz. Özellikle kuvvetli hava olaylarında vatandaşlarımızın can ve mal kaybının önlenmesi açısından 2002 yılında bir tane olan radar sayımız şu an 20'ye ulaştı, tüm Türkiye'yi radarlarla kapladık. Özellikle kuvvetli yağışlar, dolu, sel ve taşkın riski olan bölgelerde vatandaşlarımızın tedbir alabilmeleri için önceden uyarı yapıyoruz."

Erdoğan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kendi ürettiği mobil uygulama ile vatandaşların hava tahminlerini anlık öğrenebileceklerini belirtti.