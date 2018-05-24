23 Mayıs Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı! Kazanan 3 kişi 250'şer bin lira alacak...

Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam belirlendi. Şans Topu, her çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenleniyor. Diğer şans oyunlarına göre, ikramiye dağılım sayısı ve iki küreden çekiliş yapılması ile ayrılan Şans Topu yine kazandırdı. Şans Topu çekilişinde kullanılan iki farklı küreden; ilk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Birinci küreden 5, diğerinden ise Şans Topu denilen bir sayı çekilir. Dün akşam bu şekilde belirlenen 5+1 Şans Topu sayılarını 3 talihli doğru tahmin etti. Ve kişi başına yaklaşık 250 bin lira kazandılar. Bu talihlilerden bir tanesi, geçen hafta olduğu gibi Adana'dan çıktı. Diğerleri ise İstanbul ve Ankara'dan kuponlarının yatırmışlar. İşte Şans Topu sonuçları detayları 23 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu oyununun 884'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 06, 09, 10, 24, 27 + 12 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 252 bin 401 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Adana'nın Seyhan, İstanbul'un Şişli ve Ankara'nın Keçiören ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 4 bin 206 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 350 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 331 kişi 30 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 660 kişi 19 lira 25'er kuruş, 3 bilen 96 bin 796 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 591 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 250 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 524 bin 13 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 5 bin 637 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 560 bin 891 lira 97 kuruş aktarıldı. GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu oyununun 883'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 9, 14, 26, 31 ve artı 12 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 709 bin 802 lira 70 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponun, Adana'nın İmamoğlu ilçesinden yatırıldığı belirlendi.