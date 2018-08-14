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"2,3 milyon Venezuelalı göç etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 22:26 | Son Güncelleme

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, haziran ayından bu yana 2,3 milyon Venezuelalının başta açlık olmak üzere çeşitli nedenlerle çevre ülkelere göç ettiğini açıkladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), haziran ayından bu yana 2,3 milyon Venezuelalının, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Brezilya gibi bölgedeki diğer ülkelere göç ettiğini duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), haziran ayından bu yana 32 milyon 800 bin nüfusa sahip Venezuela'dan çeşitli nedenlerle 2,3 milyon kişinin Kolombiya, Ekvador, Peru ve Brezilya gibi ülkelere göç ettiğini açıkladı.

Venezuelalıların gıda sıkıntısı yaşadığını ve göç edenlerin 1,3 milyonunun yetersiz beslenme nedeniyle ülkesini terk ettiğini belirten OCHA, tıbbi malzeme ve sağlık hizmetleri konusunda da bu ülkede sıkıntılar yaşandığını belirtti.

BM ve insani ortakları, Venezuela'dan göç edenlerin, hukuki statü, belgelendirme, barınma, sağlık hizmetlerine erişim ve diğer temel hizmetlere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Peru Venezuela

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