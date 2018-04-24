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23 Nisan 12 bin yıllık tarihi mekanda kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ’Geleceğin teminatı, geçmişin izinde’ projesi kapsamında bin çocuk 12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe’yi gezerek resim yaptılar.Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülerle gündeme gelmeye devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde yapılan etkinlikler ile devam ediyor.

23 Nisan 12 bin yıllık tarihi mekanda kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ’Geleceğin teminatı, geçmişin izinde’ projesi kapsamında bin çocuk 12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe’yi gezerek resim yaptılar.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülerle gündeme gelmeye devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde yapılan etkinlikler ile devam ediyor. Etkinliklere katılım göstererek çocuklarla birlikte olan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Çocuklar ile tarihi Göbeklitepe’yi gezerek resim yaptı. Çocuklarla iç içe olan Başkan Nihat Çiftçi, Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.
“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geçmişle buluşturuyoruz”
Burada bir açıklamada bulunan Çiftçi, Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklarımızla huzur içerisinde kutladık. Büyükşehir Belediyesi olarak şimdide geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geçmişle buluşturmak adına bin tane çocuğumuzu Göbeklitepe ile buluşturduk. Dünya tarihini değiştiren tarihi Göbeklitepe’yi çocuklarımızın öğrenmesi bilmesi bizler için çok önemli. 12 Bin yıllık tarihi mekanda çocuklarımız tarihe, aileye ve sevgiye ilişkin hayal güçleri ile resim yaptılar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan bayramlarını kutluyorum. Tüm dünya çocuklarının el ele tutuştuğu bu bayram tüm dünya ya barış mesajı olarak sağlansın’’ diye konuştu.
Gerçekleştirilen gezide Başkan Nihat Çiftçi’ye, Eşi Sema Çiftçi ile BELSAN Genel Müdürü Nusret Urmak ve eşi Yeşim Urmak da eşlik etti.

23 Nisan 12 bin yıllık tarihi mekanda kutlandı

23 Nisan 12 bin yıllık tarihi mekanda kutlandı

23 Nisan 12 bin yıllık tarihi mekanda kutlandı

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