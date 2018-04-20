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23 Nisan Aydın’da şenlik havasında kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:17 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Aydın’da bir şenlik havasında kutlanacak.3 güne yayılacak etkinliklerde her gün çocuklara kitap armağan edilecek, çocuk kültür merkezlerinden çocuklar gösteri sunacak, yarışmalar düzenlenecek ve çocuklara lokma, pamuk şeker ve dondurma dağıtılacak.Aydın’da Atatürk Kent Merkezi’nde yapılacak etkinlikler 21 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

23 Nisan Aydın’da şenlik havasında kutlanacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Aydın’da bir şenlik havasında kutlanacak.
3 güne yayılacak etkinliklerde her gün çocuklara kitap armağan edilecek, çocuk kültür merkezlerinden çocuklar gösteri sunacak, yarışmalar düzenlenecek ve çocuklara lokma, pamuk şeker ve dondurma dağıtılacak.
Aydın’da Atatürk Kent Merkezi’nde yapılacak etkinlikler 21 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Meydanda saat 14’ten akşam 19’a kadar dans gösterileri, konserler ve yarışmalar düzenlenecek. 22 Nisan Pazar günü ise kutlamalar Vali Yazıcıoğlu Sergi Salonu’nda "Hayallerini Renklendir" adlı resim sergisinin açılışla başlayacak. 22 Nisan’da da yine Atatürk Kent Meydanı’nda dans gösterileri, çeşitli yarışmalar ve müzik gösterileri ve ödüllü müzik yarışması düzenlenecek.
23 Nisan Pazartesi günü ise etkinlikler saat 14’te modern dans etkinlikleriyle başlayacak ve çeşitli yarışmalar, halk oyunları gösterileri ve etkinlik çadırlarında interaktif etkinliklerle devam edecek.
Çocuklara Atatürk tarafından bayram olarak armağan edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yıldönümü için düzenlenecek etkinlere tüm çocukları beklediklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Demokrasimizin şekillendiği 23 Nisan’ı çocuklarımızla birlikte coşkuyla kutlayacağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülkenin kurulmasında emeği geçenlere minnet duygularımı tekrar dile getirmek isterim" diye konuştu.

23 Nisan Aydın’da şenlik havasında kutlanacak

23 Nisan Aydın’da şenlik havasında kutlanacak

23 Nisan Aydın’da şenlik havasında kutlanacak

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