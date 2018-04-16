23 Nisan Banaz’da çok farklı kutlanacak

Uşak’ın Banaz ilçe Belediyesi tarafından ilk kez 23 Nisan’da “Çocuk Şenliği” düzenlenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilk kez çocuklara yönelik onlarca etkinlikten oluşan bir program hazırlayan Banaz Belediyesi Çocuk Şenliğini geleneksel hale getirmeye karar verdi.

Banaz Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde halı saha turnuvası ile başlayan şenlik programı 23 Nisan günü yapılacak olan etkinlikler ile son bulacak.

Kültür park alanına kurulacak olan Şenlikte; su topu oyun parkı, zıp zıp tranbolin, oyun parkları, palyaço ve maskotlar, pamuk şeker ikramı, tahta bacak ve müzikal eğlence çocuklar için ücretsiz olarak sunulacak.

Ayrıca İlkokullar arası Banaz konulu fotoğraf, kompozisyon, şiir ve kros yarışmaları düzenlenecek.