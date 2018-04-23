23 Nisan Çocuk Festivali’nde 90’ların oyunları oynandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali’nde geleneksel çocuk oyunları unutulmadı.

Türkiye’nin sayılı 23 Nisan etkinlikleri arasında gösterilen Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, Uluslararası Fuar Merkezi’nde tüm heyecanıyla devam ediyor. 3 gün sürecek olan eğlence festivalinde, 1990’lı yıllardaki geleneksel çocuk oyunları unutulmadı. Çocuklar;, mendil kapmaca, seksek, ip atlama, halat çekme, yakan top, yağ satarım bal satarım ve çuval yarışı gibi günümüzde unutulmuş oyunlarla eğlenme fırsatı buldu.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından oluşturulan alanda çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşamaya devam ediyor. Animasyon şovlar, palyaço ve dev şirinler gösterileri sahne alırken çocuklar gün boyunca seksek, mendil kapmaca, ip atlama, halat çekme, yakan top, çuval yarışı ve yağ satarım bal satarım oyunlarını oynadı. Eş zamanlı başlayan her oyun sonunda öğrencilere hediyeler armağan edildi.