23 Nisan çocukları Maşa ile Koca Ayı’yla eğlendi

10. Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali’nde çocuklar Maşa ve Koca Ayı’yı izledi.
Çocukların severek takip ettiği Maşa isimli küçük bir kızla sirkten emekli bir ayının maceralarını konu alan Maşa ile Koca Ayı müzikli çocuk gösterisi, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’nde büyük sahnede çocuklara eğlenceli bir gösteri sundu. Çocukların severek izlediği müzikalde babalar çocukları sahneyi görebilsin diye sırtına aldı. Sahne yanına kurulan iki adet dev ekrandan da gösteriyi izleyen katılımcılar, Maşa ile Koca Ayı’nın ormandaki maceralarına keyifle eşlik etti.
Çocukların sevgilisi Maşa ile Koca Ayı, birbirinden eğlenceli şarkıları ile dans etti. Çocuklarla tanışan karakterler gösteri sonrasında çocuklarla fotoğraf da çektirdi. Öte yandan 23 Nisan Pazartesi günü Türkiye’de ilk olacak “Aslan” müzikali çocuklar için sahneye çıkacak. Müzikal saat 18.00’da çocuklarla buluşacak.
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