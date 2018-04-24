23 Nisan çocukları yetişkinleri aratmadı

Çaycuma Belediye’si 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oluşunun sebebiyle ’Çocuk Korosu Konseri’ verildi.

Konsere Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, çok sayıda veliler katıldı. Çocuk Korosu Başkanı Hamza Başören açılış konuşmasında şunları söyledi;

"Hepimizin geleceği, milletimizin umudu, aydınlık yarınlarımızın güvencesi,barışın sevginin ve kardeşliğin temsilcileri olan çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyoruz. Bu vesile ile hazırlamış olduğumuz Çaycuma Belediyesi Çocuk Korosu konser programı hazırladık. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün açılan TBMM’nin çocuklara armağan edilişinin 98.yılını kutluyoruz. 23 Nisan 1920 günü Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihte başlayan büyük değişim 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilanı ile sonuçlanarak Türk milletinin ufku açılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ilk meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 günü Ulusumuza Çocuk Bayramı olarak armağan etmiş. Bu yönüyle Dünya ölçeğiyle eşsiz bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi olan ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü anlam ve önemini çok iyi kavramış millet olarak gelecek nesillerimize daha modern bir Türkiye bırakacağımızdan hiç şüphem yok. Türk ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyor, bu vesile ile bugünleri bizlere armağan eden büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bu akşam burada emeği geçen Belediye çalışanlarına, Kültür Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum " diyerek sözü çocuklara verdi.

Koro eşliğinde birbirinden muhteşem şarkılar seslendiren çocuklar geceye eşsiz bir imza attılar. Koro Şefi Nuray Sadeçolak yönetiminde yaşları 8-15 arasında değişen çocuk korosu, birbirinden seçkin eserleri koro ve solo olarak seslendirdi. Gecenin sonunda Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı kapanış konuşmasını yaptı. Konuşmasında; "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk dedi ki ’Hâkimiyet, bilâ kaydü şart Milletindir’ günümüzün Türkçesi ile ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." Sevgili Çaycumalılar Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü Türkiye’de en çok savunan ve bu akşam burada olarak bu güzel konsere iştirak ederek gösteren sizlersiniz. Ben sizleri tebrik ediyorum. Çaycuma’nın modern bir yer olduğunu, Çaycuma’nın medeni bir yer olduğunu ve Çaycuma insanlarının herşeye layık olduğunu birkez daha bana göstermiş oldunuz. Sizlere minnet ve şükran borçluyum. Bu çocuklara dikkat edin lütfen. Bu çocuklar yarınlarımız olacak ve hepsinin alnından tek tek öpüyorum. Onları hazırlayan hocamıza, değerli müzisyenlerimize teşekkür ediyorum. Sağolun varolun. Hepiniz birer çiceksiniz. Hamza kardeşimiz de belediye’nin sağ duyusu gibi. Bandoda, Türk Sanat Müziği(TSM), işte bu çocukların başında da o var. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum "diyerek sözlerini sonlandırdı. Konser sonunda ayakta alkışlanan korunun şefi Sadeçolak’a Belediye Başkanı Kantarcı çiçek takdim etti. Toplu hatıra fotoğrafının ardından konser sona erdi.