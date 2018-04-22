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23 Nisan Coşkusu Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:05 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar 23 Nisan neşesini hastaneye taşıdı.Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde tedavi gören çocuk hastalar ve aileleri, çalışanların çocuklarının bir araya geldiği etkinlikte, çocukların heyecanı anne babalarına da geçti.

23 Nisan Coşkusu Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar 23 Nisan neşesini hastaneye taşıdı.
Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde tedavi gören çocuk hastalar ve aileleri, çalışanların çocuklarının bir araya geldiği etkinlikte, çocukların heyecanı anne babalarına da geçti. Çocuk tiyatrosundan, kukla gösterisine, oyun parkurlarından, animasyonlara ve sihirbazlık gösterisine kadar çeşitli aktivitelere katılan çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.
“Hastanede korkmuyorum” drama gösterisi ile çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar ile çocuklara öğütlerde bulunurken, Simit Sarayı Kayseri, Final Okulları Kayseri ve Tılsım Organizasyon firmaları da etkinlikte desteğini esirgemedi.
“Sağlıklı çocuklar, sağlıklı nesiller demek”
Etkinlikte yaptığı konuşmasında, güçlü bir gelecek nesil için, hem fiziksel hem de mental olarak sağlıklı çocuklar yetiştirmemizin önemine işaret eden Acıbadem Kayseri Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, bu tarz etkinliklerle de sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Dr. Ömer Akbeyaz, “Acıbadem Kayseri Hastanesi olarak, hayatımıza neşe katan ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” diye konuştu.

23 Nisan Coşkusu Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde

23 Nisan Coşkusu Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde

23 Nisan Coşkusu Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde

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