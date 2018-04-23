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23 Nisan coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:03 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü Bilecik’te coşkuyla kutlandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü Bilecik’te coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Törene TBMM Başkanvekili ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan dans gösterileri, koro eşliğinde şarkı söylemeleri, İstiklal Marşını okumaları ve jimnastik gösterileri, halk oyunları gösterileri katılımcılara sunuldu. Törende ayrıca, şiir okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Öte yandan Cumhuriyet Meydanı’ndaki program sonrası protokol üyelerinin Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün hazırladığı sergi açılışına katılmasıyla program sona erdi.

23 Nisan coşkuyla kutlandı

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23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan coşkuyla kutlandı
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23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan coşkuyla kutlandı
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