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23 Nisan etkinliklerinde işitme engelliler için konser verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali’nde Kirazlıyalı Tevfik İleri İlkokulu öğrencileri işitme engelli öğrenciler için konser verdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlenen Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali ilklere sahne olmaya devam ediyor.

23 Nisan etkinliklerinde işitme engelliler için konser verdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali’nde Kirazlıyalı Tevfik İleri İlkokulu öğrencileri işitme engelli öğrenciler için konser verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlenen Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali ilklere sahne olmaya devam ediyor. Birçok etkinliğin düzenlendi festivalde işitme engelli ziyaretçiler de unutulmadı. Performans sahnesinde konser veren Kirazlıyalı Tevfik İleri İlkokulu öğrencileri, işitme engelli öğrenciler için konser verdiler. İlkokul öğrencilerinin sergilediği başarılı performans, izleyenler tarafından ayakta alkışlanırken, çocukların duyarlılığı tam not aldı.
“Spor ve Çocuk Oyunları” temalı etkinliklerle dolu festivale kukla ve balon şovların yanı sıra çocukların canlı ses performansları oldukça ilgi gördü. Nene Hatun İlkokulu öğrencilerinin köşe kapma oyunu ile izleyenleri eskilere götüren çocuklar, Türkan Göktürk İlkokulu ve Çayırova Alparslan İlkokulu öğrencilerinin yavru tema gösterisi ile erozyona ve kuraklığa dikkat çekti. Ağaç katliamına ve susuzluğa dikkat çeken minikler “Ağaçlar kesilmesin doğamız bozulmasın” sloganı ile büyüklerine mesaj vererek sahneden ayrıldı.
Halk oyunları ve kültürel programlarla festivale renk katan çocuklar, sergiledikleri başarılı performanslarla büyüklerini aratmadılar. Artvin yöresi halk oyunu ile sahneye çıkan Gebze Farabi Ortaokulu öğrencileri başarılı bir şekilde oyunlarını sergileyerek tüm izleyenlerini eğlendirdiler. Uyum ve birlikteliğin eksiksiz sahnelendiği gösteride izleyenler keyifli anlar yaşadı.

23 Nisan etkinliklerinde işitme engelliler için konser verdiler

23 Nisan etkinliklerinde işitme engelliler için konser verdiler

23 Nisan etkinliklerinde işitme engelliler için konser verdiler

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