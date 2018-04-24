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23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 00:34 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bir ilkokuldaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında kız öğrencilerinin 'uygun bulunmayan!' kıyafetleri nedeni ile gösteri yarıda kesilerek, çocuklar velilerinin gözü önünde sahneden çıkarıldı.

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

Olay, Kazanlı Mahallesi’ndeki Kazanlı İlkokulu’nda yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile diğer ilgililerin izlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında 3’ncü sınıf öğrencileri dans gösterilerini sunmak üzere sahneye çıktı.

Kısa süre sonra Okul Müdürü Zülfikar Tekin, kürsüdeki görevlinin yanına giderek konuşmasının ardından çocuklar müzik eşliğinde oynarken, bir anda müzik kesildi. Velilerin anlatımına göre, görevli öğretmenler çocukların sahneden çıkmasını istedi.

ÇOCUKLAR AĞLADI, VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Çocuklar gözyaşı dökerken, anne babalar çocuklarını teselli etmeye çalıştı. Çocukların kıyafetleri nedeni ile gösterinin yarıda kesildiğini öğrenen veliler duruma tepki gösterdi.

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"UYGUN ELBİSELER DEĞİLDİ"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek ise gösterinin yarıda kesilmesi talebinin bazı vatandaşlar ve muhtarlardan geldiğini ileri sürerek, "O yaşta çocuklara ve eğitim ortamına uygun elbiseler değildi" dedi.

"3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELBİSESİNİ MÜSTEHCEN GÖREBİLECEK BİR ZİHNİYET"

Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, yaşanların çok çarpıcı olduğunu ifade ederek, "3’ncü sınıf öğrencilerinin elbisesini müstehcen görebilecek bir zihniyet o ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor. 23 Nisan kutlamalarında öğretmenler, sergilenecek gösteriye uygun, çocuğun da heves duyacağı kıyafetler seçer. Hiçbir normal insanın aklına 3’ncü Sınıf düzeyi için müstehcenlik fikri gelmez. Çok sarsıcı ve gerici bir müdahale ve maalesef çocuklarımız bu zihniyete teslim edilmiş durumda" diye konuştu.

(DHA)

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