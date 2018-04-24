23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek ise gösterinin yarıda kesilmesi talebinin bazı vatandaşlar ve muhtarlardan geldiğini ileri sürerek, "O yaşta çocuklara ve eğitim ortamına uygun elbiseler değildi" dedi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, yaşanların çok çarpıcı olduğunu ifade ederek, "3’ncü sınıf öğrencilerinin elbisesini müstehcen görebilecek bir zihniyet o ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor. 23 Nisan kutlamalarında öğretmenler, sergilenecek gösteriye uygun, çocuğun da heves duyacağı kıyafetler seçer. Hiçbir normal insanın aklına 3’ncü Sınıf düzeyi için müstehcenlik fikri gelmez. Çok sarsıcı ve gerici bir müdahale ve maalesef çocuklarımız bu zihniyete teslim edilmiş durumda" diye konuştu.

(DHA)