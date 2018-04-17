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23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

23 Nisan yaklaşırken tatil planları yapılmaya başlandı. Bu yüzden biletlerini, gideceği yerleri önceden ayarlamak isteyenler, 23 Nisan hangi güne denk geliyor, 23 Nisan'da kaç gün tatil var gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her sene 23 Nisan'da kutlanan bu bayram resmi tatillere girer. Peki 23 Nisan hangi gün? 23 Nisan'da kaç gün tatil var? İşte resmi tatiller takvimi.

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor oldukça merak ediliyor. Yılbaşından sonra gelen ilk resmi tatil olan 23 Nisan'a göre tatil planları hazırlayanlar, 23 Nisan'da kaç gün tatil var öğrenmek istiyorlar. 1927 yılında Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen ve ilk olarak o sene kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğrenciler ve velileri tarafından heyecanla bekleniyor. Peki 2018'de 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? 23 Nisan'ın da olduğu 2018 resmi tatiller takvimi haberimizde.

23 NİSAN'DA KAÇ GÜN TATİL VAR? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı sonrasındaki ilk resmi tatil olan 23 Nisan 2018 Pazartesi gününe denk geliyor. Bir gün tatil olan 23 Nisan, hafta sonu tatili (Cumartesi ve Pazar) ile birleştiğinde 3 günlük bir tatil ortaya çıkıyor.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe)
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma)
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi)
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar)
15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar)
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi)
21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı)
22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba)
23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe)
24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma)
30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)

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