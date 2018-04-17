23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor oldukça merak ediliyor. Yılbaşından sonra gelen ilk resmi tatil olan 23 Nisan'a göre tatil planları hazırlayanlar, 23 Nisan'da kaç gün tatil var öğrenmek istiyorlar. 1927 yılında Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen ve ilk olarak o sene kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğrenciler ve velileri tarafından heyecanla bekleniyor. Peki 2018'de 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? 23 Nisan'ın da olduğu 2018 resmi tatiller takvimi haberimizde.

23 NİSAN'DA KAÇ GÜN TATİL VAR? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı sonrasındaki ilk resmi tatil olan 23 Nisan 2018 Pazartesi gününe denk geliyor. Bir gün tatil olan 23 Nisan, hafta sonu tatili (Cumartesi ve Pazar) ile birleştiğinde 3 günlük bir tatil ortaya çıkıyor.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.