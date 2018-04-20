23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı etkinlikleri

PRİŞTİNE (AA) - 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Kosova'daki Türk öğrenciler, Kosova Meclisi ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğini ziyaret etti. Başta Kosova'nın başkenti Priştine olmak üzere Prizren ve Mamuşa şehirleri ile Doburçan koyünden sekiz ilkokulda Türkçe dersi okuyan yaklaşık 130 öğrenci Kosova Meclisinde, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Başkanı Mahir Yağcılar tarafından kabul edildi. Öğrencileri karşılayan Bakan Yağcılar, çocukları selamlayıp 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutladı. Öğrenciler ziyaret sırasında, meclis oturumların düzenlendiği ana salonu ve diğer salonları görme fırsatı buldu. Meclis ziyareti sonrası Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğini de ziyaret eden öğrenciler, burada Büyükelçi Kıvılcım Kılıç tarafından karşılandı. Büyükelçi Kılıç ile Kosova Türkleri Milli Bayramı ve Çocuk Bayramı hakkında sohbet eden çocuklar, İstiklal Marşı ile şiirler okudu. Kılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Günü kutlamaları çerçevesinde Kosovalı Türk çocuklarımız ziyaret ettiler. Çok coşkulu, çok güzel bir gün geçirdik. Çok duygulandık. Marşlarla, şiirlerle, şarkılarla ve kendilerinin 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı ile ilgili düşüncelerini paylaştıkları, çok güzel bir kaynaşma sergiledikleri bir gün oldu." dedi.

Türk dili ve kültürünün asırlardır buradaki kalesi durumunda olan Kosova Türkleriyle gurur duyduğunu dile getiren Kılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları vererek, bu toplumun ancak bu şekilde bir arada kalıp ülkenin geleceğinde söz sahibi olabileceğini kaydetti. Kosova'daki Türkleri, Türkiye ile Kosova arasındaki bağları güçlü tutan en değerli unsur ve köprü olarak niteleyen Kılıç, "Bütün topluluklar bizim için çok değerli ama Kosova Türklerinin refah içerisinde olması ve toplumun her alanında söz sahibi olabilmelerine önem verdiğimizi vurguluyorum." diye konuştu. - Kosovalı Türk Heyetin, Cumhurbaşkanı Thaçi tarafından kabulu Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlığını Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Başkanı Mahir Yağcıların yürüttüğü Kosovalı Türklerden oluşan bir heyet, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tarafından kabul edildi. Ülkedeki Türk vatandaşlarının Kosova Türkleri Milli Bayramını kutlayan Thaçi, toplulukların kendi kültür ve bayramları ile toplumu zenginleştirdiğini ifade etti.