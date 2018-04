23 Nisan kutlamalarında başkanlık koltuğu çocuklara emanet

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başkanlık koltuğunu çocuklara emanet etti. Belediye başkanın koltuğuna geçen 4. sınıf öğrencisi Yağmur Irmak Aydın’ın ilk talimatı yaz boyunca her hafta çocuk şenliğinin düzenlemesi oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir kez daha gelenek bozulmadı. Fahri Yücel İlkokulunda 4. sınıf öğrencileri Yağmur Irmak Aydın, Çağan Tuna Yavaş ile 1. sınıf öğrencisi Ela Su Sarıcan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Danış, Fahri Yücel İlkokulu Müdürü Necamettin Attay ve sınıf öğretmenleri Coşkun Kara ile birlikte Başkan Gürkan’ı ziyaret etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, başkanlık koltuğunu kendisini ziyarete gelen çocuklara emanet etti. Başkanlık koltuğuna ilk olarak 4. sınıf öğrencisi Yağmur Irmak Aydın oturdu. Yağmur Irmak Aydın, "Belediye başkanı olarak ilk ne yapmak istersiniz?" sorusuna "Alt yapı sorunlarını çözerim ve her hafta Saraçlar Caddesi’nde çocuklara şenlik düzenlerim" cevabını verdi.

Başkan Gürkan da "Alt yapı sorunlarını zaten çözüyoruz. İhalesini yaptık. Onaylarını aldık. Yakında çalışmalar başlayacak sayın başkan. Onu çözmüş olacağız. Pazar günü Kent Ormanı’nda çocuk şenliği düzenledik. Çok güzel de katılım olmuş. Ben yoktum, şehir dışındaydım. Şöyle bir karar verdik; her Pazar söğütlükte, Kent Ormanı’nda çocuklar için etkinlikler düzenleyelim dedik. Ormanın içinde siz uygun görürseniz bir emir verin" dedi.

Bunun üzerine Yağmur Irmak Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu’nu arayarak, her Pazar Kent Ormanı’nda çocuk için etkinlikler yapılması talimatı verdi. Daha sonra başkanlık koltuğuna sırasıyla Çağan Tuna Yavaş ile Ela Su Sarıcan oturarak, çeşitli taleplerde bulundu. Çağan Tuna Yavaş, Başkan Gürkan’dan futbol oynayacakları alan istedi. Gürkan da bugün yeni yapılan futbol sahasının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Gürkan daha sonra çocuklara MP3 çalar hediye etti.