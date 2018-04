23 Nisan On Numara sonuçları sorgulama (Milli Piyango 820. hafta On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Bu akşam, 23 Nisan Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yok. Geçen hafta On Numara çekilişinde on bilen bir talihli, 341 bin liralık büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu akşamki On Numara sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? On Numara bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 23 Nisan Cumartesi günü 820. hafta On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 23 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

23 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 820. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.