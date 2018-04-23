HABER

23 Nisan On Numara sonuçları sorgulama (Milli Piyango 820. hafta On Numara sonuçları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 08:37 | Son Güncelleme

23 Nisan On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'nın bu akşam 820. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta On Numara'da on bilen bir kişi çıktı ve 341 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu akşamın ikinci çekilişi olan On Numara çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? On Numara sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

23 Nisan On Numara sonuçları sorgulama (Milli Piyango 820. hafta On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Bu akşam, 23 Nisan Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yok. Geçen hafta On Numara çekilişinde on bilen bir talihli, 341 bin liralık büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu akşamki On Numara sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? On Numara bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 23 Nisan Cumartesi günü 820. hafta On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 23 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

23 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 820. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

820. hafta On Numara sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

16 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 819. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 13, 14, 17, 19, 27, 30, 33, 37, 42, 45, 52, 53, 55, 57, 60, 65, 70, 72, 75, 77 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 341 bin 370 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 616 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 785 kişi 127 lira 95'er kuruş, 7 bilen 18 bin 194 kişi 23 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 108 bin 272 kişi 4 lira 25'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 197 bin 770 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 275 bin 797 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 906 bin 864 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 505 bin 732 lira 78 kuruş aktarıldı.

on-numara-sonuclari

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdiİYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
24 Haziran seçimi için bomba kulis! 24 Haziran seçimi için bomba kulis!
Akıllara durgunluk veren görüntü!Akıllara durgunluk veren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
on numara On Numara sonuçları 23 nisan on numara sonuçları milli piyango mpi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

İşte CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili tüm detaylar

İşte CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak? Ahmet Hakan yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak? Ahmet Hakan yazdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

Milli Piyango bilet sorgulama: 23 Nisan Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango bilet sorgulama: 23 Nisan Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu

Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu

Günlük burç yorumları - 23 Nisan Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 23 Nisan Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.