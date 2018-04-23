23 Nisan On Numara sonuçları sorgulama (Milli Piyango 820. hafta On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Bu akşam, 23 Nisan Cumartesi, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı yok. Geçen hafta On Numara çekilişinde on bilen bir talihli, 341 bin liralık büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu akşamki On Numara sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? On Numara bu hafta devir edecek mi?
Bugün yani 23 Nisan Cumartesi günü 820. hafta On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
On Numara 23 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 820. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
820. hafta On Numara sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
On Numara oyununun 819. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 13, 14, 17, 19, 27, 30, 33, 37, 42, 45, 52, 53, 55, 57, 60, 65, 70, 72, 75, 77 ve 80 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 341 bin 370 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 616 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 785 kişi 127 lira 95'er kuruş, 7 bilen 18 bin 194 kişi 23 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 108 bin 272 kişi 4 lira 25'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 197 bin 770 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 275 bin 797 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 906 bin 864 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 505 bin 732 lira 78 kuruş aktarıldı.
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