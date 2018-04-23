23 Nisan Siverek’te coşkuyla kutlandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtında yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin bırakılması ardından bir dakika saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlanan kutlamalar, ilçe merkezi ile kırsal mahalleler de bulunan tüm okullar da coşkuyla kutlandı.

Dünya Çocukları Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, “Bugün dünya çocukları ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutluyoruz. Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 23 Nisan 1921’de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilirken, 23 Nisan Bayramı’nı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti.

Milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yeri olan Mustafa Kemal Atatürk’e bu vesileyle tekrardan şükranlarımızı sunuyor, onun aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu