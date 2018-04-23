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23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ulu Önder Musatafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü, tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle kutlanıyor. Google ise bu özel günü unutmadı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2018 adına özel bir doodle hazırladı. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihi, şiirleri, mesajları ve sözleri...

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018, tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu özel gün, Google tarafından unutulmadı ve Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018 için anlamlı bir doodle hazırladı. Haberimizde 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihçesi ile birlikte 23 Nisan şiirleri, sözleri ve mesajları ile birlikte geçimişten günümüze 23 Nisan galerisine ulaşabilirsiniz.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI

23 Nisan'ın çocuk bayramı olarak kutlanışı 23 Nisan 1927'de Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde başlamıştır. O yılda çocuklar için Cumhurbaşkanlığı Bandosu kosner vermiş ayrıca bir balo yapılmıştır. Ertesi yıl kutlama programı çocuklar için daha da genişletilmiş ve çocuk alayları oluşturulmuş; geziler, yarışmalar tertiplenmiştir. Takip eden yıllarda çocuklara yönelik etkinlikler daha da artırılmış ve 1 haftaya yayılmıştır.

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk, bugünde devam eden bir gelenek başlatmış ve çocukları makamına kabul edip onlarla sohbet etmiştir. Aynı stadlarda da 23 Nisan kutlamaları yapılmaya başlanmıştır.

İşte Mustafa Kemal Atatürkün Çocuk Sevgisi... Haberi ve Fotoğrafları Mynet'te

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 NİSAN MESAJLARI

Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…

Geleceğimizi temsil eden çocuklɑrımız, geçmişten ɑldıklɑrı güçle milletimizin yɑrınlɑrını şekillendireceklerdir.

Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmının sevincini yɑşɑmɑmızı sɑğlɑyɑn Türk Ulusunun önderi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk’ü, Birinci Meclisimizin kɑhrɑmɑn üyelerini ve bu uğurdɑ cɑnlɑrını ortɑyɑ koyɑn şehit ve gɑzilerimizi sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyoruz.

Çocuklar sizler, Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize; ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı, dünyɑ üzerinde benzeri bulunmɑyɑn bir ɑnlɑyışlɑ iki fɑrklı ve önemli unsuru bir ɑrɑdɑ tɑşıyɑn milli bɑyrɑmımızdır.

23 NİSAN NE ZAMAN ÇOCUK BAYRAMI OLDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.

Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.

Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.

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TÜRKİYE'DEN DÜNYA ÇOCUKLARINA ARMAĞAN

1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

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1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.

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Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt içinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil ediyor.

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23 NİSAN SÖZLERİ

Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir.

Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. 23 Nisan kutlu olsun.

Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onudur.

Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.

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