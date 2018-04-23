23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018, tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu özel gün, Google tarafından unutulmadı ve Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018 için anlamlı bir doodle hazırladı. Haberimizde 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihçesi ile birlikte 23 Nisan şiirleri, sözleri ve mesajları ile birlikte geçimişten günümüze 23 Nisan galerisine ulaşabilirsiniz.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI

23 Nisan'ın çocuk bayramı olarak kutlanışı 23 Nisan 1927'de Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde başlamıştır. O yılda çocuklar için Cumhurbaşkanlığı Bandosu kosner vermiş ayrıca bir balo yapılmıştır. Ertesi yıl kutlama programı çocuklar için daha da genişletilmiş ve çocuk alayları oluşturulmuş; geziler, yarışmalar tertiplenmiştir. Takip eden yıllarda çocuklara yönelik etkinlikler daha da artırılmış ve 1 haftaya yayılmıştır.

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk, bugünde devam eden bir gelenek başlatmış ve çocukları makamına kabul edip onlarla sohbet etmiştir. Aynı stadlarda da 23 Nisan kutlamaları yapılmaya başlanmıştır.