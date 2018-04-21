BREMEN (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye’de çocukların geleneksel makam ziyaretleri geleneği Almanya’da da sürdürülüyor.

Yeşiller Partisinden Bremen Eyaleti Meclisi Başkanvekili Sülmez Doğan bu kapsamda Türkçe ve Türk Kültürü derslerine giden öğrencileri mecliste konuk etti.

Türk-Alman ve Avrupa Birliği bayrakları taşıyan öğrencileri kapıda karşılayan Doğan, konuklarını Bremen Eyalet Meclisini gezdirerek, meclis ve parlamenter sistem hakkında bilgi verdi.

Genel kurul salonunda bakanlık koltuklarına geçen öğrencilerle sohbet eden Doğan, bakanlığın önemine işaret ederek, “Yarının büyüyü olarak bizlerin geleceği olan sizleri de bu koltuklarda görmek isteriz.” dedi.

Atatürk’ün çocuklara ne denli önem verdiğini bazı toplantılarda örnek gösterdiğini belirten Doğan, “Yeşiller partisi olarak çocuk haklarının Alman Anayasası'na alınmasına yönelik verdiğimiz önergenin Berlin’de gündeme alınmaması bizleri üzmüştür” ifadesini kullandı.

Sülmez Doğan, Türklerin Almanya'da siyasete katılım sağlamalarının önemine işaret ederek, “Haklarınızı savunmak için siyasete atılın. Çatışma ve kavgalardan uzak haklarınızı konuşarak arayın. Almanca ile birlikte Türkçe ana dilinizi iyi öğrenin.” tavsiyesinde bulundu.