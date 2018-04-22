İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, millet iradesinin en yüce temsili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Amasya Genelgesi'ndeki "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ifadesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve ülkenin ana dayanağı olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920'de açılan ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' düsturuyla milli iradenin üstünde hiçbir iradeyi kabul etmeyen Meclisimiz, o zamanın çetin şartlarında, milletimizi tek bir çatı altında toplamış, ortak ideallerde buluşturmuştur. Bu ideal birliğinin ne derece sağlam ve kuvvetli olduğu, son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde dosta düşmana bir kez daha gösterilmiş, kahraman milletimiz; birlik ve bütünlüğüne, bayrağına, egemenliğine ve bağımsızlığına kasteden her türlü işgalci zihniyete ve zorbalığa dün olduğu gibi bugün ve yarın da geçit vermeyeceğini bir kez daha ispat etmiştir."