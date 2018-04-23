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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, tüm çocukların barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamasını diledi.GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “yarınlarımız” diye tanımladığı çocukları en iyi şekilde hazırlamanın herkesin en asli görevi olduğuna vurgu yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, tüm çocukların barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamasını diledi.
GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “yarınlarımız” diye tanımladığı çocukları en iyi şekilde hazırlamanın herkesin en asli görevi olduğuna vurgu yaptı. Konukoğlu, "Büyük Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi. “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözüyle birlik ve beraberlik içerisinde vatan topraklarımız uğruna büyük mücadeleler verilmiş, milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkılmıştır” diyen Konukoğlu, mesajında, "Milletimizin temsilcilerinin ortak bir amaçla bir meclis çatısı altında toplanıldığı 23 Nisan 1920, geleceğimiz ve bugünümüz için 98 yıl önce atılmış önemli bir adımdır. TBMM’nin açılışının ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98’inci yıl dönümünü kutladığımız bu günde Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele arkadaşlarını rahmet ve şükranla anar, tüm çocuklarımızın ‘Çocuk Bayramını’ kutlar sevgiyle kucaklarım" ifadelerini kullandı.

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