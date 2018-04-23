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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

Kırklareli'de "Fener alayı yürüyüşü" düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Fener alayı yürüyüşü" düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlik için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, yaklaşık 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" yazılı pankart açtı.

Buradan yürüyüşe başlayan vatandaşlar, meşalelerle Fevzi Çakmak ve İstasyon caddelerinden Karakaş Mahallesi Sebahattin Ali Caddesi'ne kadar yürüdü.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kentte coşkuyla kullandığını söyledi.

Kırklareli'de yaşayan insanların nabızlarının "Mustafa Kemal" diye attığını belirten Kesimoğlu, bu vatanın kolay kazanılmadığına dikkati çekti.

Etkinlik, Kurtalan Ekspres konseriyle sona erdi.

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23 Nisan fener alayı ulusal egemenlik

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