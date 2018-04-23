23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dış temsilciliklerde kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki Pinneberg kentinde yaşayan Türk çocukları sembolik olarak şehrin belediye başkanının koltuğuna oturdu. Pinneberg Türk Okulu öğrencileri, öğretmenleri Uğur Acar, Pinneberg Türk Veliler Birliği Başkanı Sema Scheib ve birliğin yönetim kurulu üyeleri ile 23 Nisan dolayısıyla Pinneberg Belediye Başkanı Urte Steinberg’i makamında ziyaret etti.

Başkonsolosluk binasında düzenlenen törene katılan öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Çelik, makam koltuğunu sembolik olarak “Grundschule am Teltowkanal” İlkokulu’nda eğitim gören 8 yaşındaki Ceren Arslan’a devretti. Törene KKTC Berlin Temsilcisi Oktay Öztürk, Türkiye’nin Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız ve öğrencilerin velileri de katıldı.

Almanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, 20 öğrenciyi makamında kabul etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dünyanın farklı yerlerindeki Türkiye Büyükelçiliklerinde kutlamalar yapıldı.

Gümrükçü'nün makamını devralan Türkçe ve Türk Kültürü 6. sınıf öğrencilerinden Nil Su Öztürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dünya çocuklarına armağan eden Atatürk’e teşekkür etti ve Belçika’daki Türk çocukları olarak eğitimlerine büyük önem vereceklerini ve Atatürk’e layık bir nesil olacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü de 23 Nisan dolayısıyla makamını kısa süreliğine burada eğitim gören bir Türk öğrenciye devretti.

Pinneberg’te ilk kez bu şekilde 23 Nisan kutlaması yaptıklarını anlatan Türk Okulu öğretmeni Uğur Acar, kendilerine bu fırsatı veren Belediye Başkanı Steinberg’e teşekkür etti.

Belediye başkanının makamına ilk olarak oturan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Atacan Korkmaz, kısa süreliğine de olsa belediye başkanı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan dolayısıyla, tüm çocukları sırayla makamına oturtan Steinberg, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Steinberg, çocuklara belediye başkanının görevlerini anlatarak, gelecek yıl yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kendisine yöneltilerin soruları da yanıtlayan Steinberg ayrıca, çocukların istek ve taleplerini dinledi.

Büyükelçi Gümrükçü ise Nil Su’ya ziyareti için teşekkür ederek, çocuk kitaplarından oluşan bir paket verdi.

- Kenya ve Uganda

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda ve Kenya'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu'nun ev sahipliğinde başkent Nairobi'deki Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe katılan Kenyalı çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Uganda'daki Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp ise 23 Nisan dolayısıyla başkent Kampala'daki özel Asiya Kids School'da Ugandalı ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Yavuzalp, okulda çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları, devletin ve milletin geleceği olarak gördüğünü ve çok değer verdiği çocuklara 23 Nisan'ı armağan ettiğini anlattı.

- Sudan

Sudan'daki Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir etkinlik düzenledi.

Çocuklar tarafından sahnelenen şarkı ve dansların sunulduğu etkinliğe, Sudan Türk Kadın Platformu üyelerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.