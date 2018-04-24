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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dış temsilciliklerde kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 00:07 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dış temsilciliklerde kutlanıyor

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nin himayesinde gerçekleştirilen etkinlikler büyük ilgi gördü. Bişkek Büyük Konser Salonu'nda düzenlenen programa katılan davetliler girişte Özbek ulusal enstrümanlarıyla karşılandı.

İki ülke ulusal marşların okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, "23 Nisan 1920, Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Egemenliği'nin nişanesidir. Bugün Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği gündür." dedi.

Tüm çocukların 23 Nisan bayramını kutlayan Fırat, Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına hediyesi olan bu bayramın Türk ve dünya çocukları için ilk ve tek özelliğine sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin egemenliğini simgeleyen 23 Nisan konulu resimlerin de sergilendiği salonda Türk, Kırgız ve İranlı çocuklar da çeşitli etkinliklerle sahne aldı.

Türk okullarında okuyan çocuklar gösterinin sonunda, kara kalemle çizilen ve 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde sembol isimlerden olan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in resmini açtı ve onu asker selamıyla andı.

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