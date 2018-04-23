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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:47 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Valilik, Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü makamlarını sembolik olarak öğrenciler temsil etti.Kırşehir’de Vali Vekili Adnan Kayık’tan makamını Cacabey Ortaokulu 7.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Valilik, Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü makamlarını sembolik olarak öğrenciler temsil etti.
Kırşehir’de Vali Vekili Adnan Kayık’tan makamını Cacabey Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Elif Bıyık, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci makamını, 30 Ağustos Zafer İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Gül Mira Şahin’e devretti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili konuşan Vali Vekili Adnan Kayık, konuşmasında, milletimizin büyük bir kahramanlık örneği sergilediği Kurtuluş Savaşı’nı bizzat yürüten ve devletimizin kuruluşuna giden yolun en önemli yapıtaşlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milletçe kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşamakta olduğumuzu söyledi.
Cacabey Meydanında Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar, Sırrı Kardeş ilköğretim okulunda devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

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