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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:04 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda düzenlenen törene Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Sorgun İlçe Garnizon Komuta Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Saygı duşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasının ardından, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda düzenlenen törene Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Sorgun İlçe Garnizon Komuta Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duşunda bulunulup İstiklal Marşının okunmasının ardından, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ekinci, Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98.Yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla kavuşmuş olduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Milletimizin bağımsızlığını ve yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. İşte o diriliş ruhu vatan ve millet sevgisi, barak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırır” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.Program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuva ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

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