23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, "Meclisimiz bugün de inanç, azim ve kararlılığından taviz vermeden demokrasinin, milli bağımsızlığın, devletin ülkesi ve milleti ile birlik ve beraberliğinin, aydınlık yarınların sarsılmaz güvencesi olmuştur." dedi.

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök ve Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Gök, 23 Nisan 1920 tarihinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan Türk demokrasisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olduğunu kaydetti.

TBMM'nin 98 yıl önce bugün açılarak, milli mücadeleyi başarıya ulaştırdığını ve milletin başının eğdirilemeyeceğini bir kez daha bütün dünyaya gösterdiğini belirten Gök, "Meclisimiz bugün de inanç, azim ve kararlılığından taviz vermeden demokrasinin, milli bağımsızlığın, devletin ülkesi ve milleti ile birlik ve beraberliğinin, aydınlık yarınların sarsılmaz güvencesi olmuştur. Bu güvencenin korunması ve güçlendirilmesi Türk milletinin hürriyet ve istiklaline olan sadakat ve inancının bir gereğidir." ifadelerini kullandı.