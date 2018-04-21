Amasya'nın Merzifon ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali" kapsamında 4 ülkeden 86 çocuğun katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.
Ukrayna, Kırgızistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 86 çocuk, yöresel kıyafetleri ve ülkelerinin bayrakları ile kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.
Merzifon Belediyesi önünde bando takımının marşları eşliğinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Çocuklar, Cumhuriyet Meydanı'nda ülkelerine özgü halk oyunları gösterisi sundu.
Belediye Başkanı Alp Kargı, burada yaptığı konuşmada, dünyanın güzel çiçeklerini Merzifon'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Çok renkli ve eğlenceli bir festival hazırladıklarını belirten Kargı, bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdikleri festivalinin temasının "mutluluk" olduğunu söyledi.
Milli ve manevi günlerin kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Kargı, "Bayrağımız, cumhuriyetimizin temel kazanımlarını biraz hayatımızdan çıkarmaya kalkışırsak başımıza her türlü belanın geleceğini unutmamamız lazım. Bu güzel birlikteliğin en büyük mimarı ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygı ve minnetimizi bir kez daha dile getirmek istiyor, tüm dünya için sağlıklı, barış dolu yarınlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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