Muğla’nın Fethiye ilçesinde 23 Nisan’da 23 çocuk gökyüzünde yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

İlçesindeki faaliyet gösteren bir yamaç paraşütü firması ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hazırlanan proje kapsamında 23 öğrenci, Ölüdeniz mahallesindeki dünyaca ünlü Babadağ’a çıktı. Babadağ 1200 pistine çıkan 23 öğrenci hazırlıklarını tamamlayıp, tandem (ikili) uçuş yaptı. Öğrencilerle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya da uçtu. Paraşütlere bağlanan Türk bayrağı ve ay yıldızlı balonları da gökyüzünde dalgalandıran öğrenciler, Belceğiz Plajına iniş yaptı. Öğrencilerin iniş anını velileri de cep telefonları ile çekip yapıp heyecanla izledi.

10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Tolga Akdemir 10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını, 23 Nisan’ı çocuklarla gökyüzünde kutladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Akdemir, “Bayrak ve balonlarla paraşütleri süsledik. Paraşütler çocuklara özel uçuş yaptık. Renkli bir etkinlik olduğunu" dedi.

Ortaokul öğrencisi Zeynep Sude Kıl, 23 Nisan’ı havada kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Uçuşunun çok güzel geçti, herkesin yamaç paraşütü yapması gerektiğini ve bu heyecanı yaşaması gerektiğini kaydetti.

Fen Lisesi öğrencisi Sümeyra Bozkurt ise, “Uçmak özgürlük çok mutlu oldum. İstikbal göklerdedir. 23 Nisan çocuk bayramı ve çocuklar özgür olmalı. Biz de kuşlar gibi uçarak bayramımızı kutladık. Manzara çok güzeldi. Ölüdeniz’in manzarası çok güzeldi. Gökyüzünden bu manzarayı görmek beni çok mutlu etti” dedi.