Çekmeköy Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Çekmeköy Çocuk Sokağı” açtı. Aileleriyle sokağa gelen çocuklar doyasıya eğlendi, çocuklar sokakta mini basket, satranç, topaç gibi oyunlar oynayabilecek.

Çekmeköy Belediyesi, 17 gün açık olacak “Çekmeköy Çocuk Sokağının” açılışını gerçekleşti. Açılışa Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy AK Parti ilçe Başkanı Salih Kırıcı ile yüzlerce çocuk katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında açılan sokakta Mini basket, satranç, topaç, misket gibi birbirinde güzel etkinlikler düzenlendi. Çocuk sokağına gelen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz çocuklarla vakit geçirerek duvara boya ile Çekmeköy yazdı. Çocuklar sokakta doyasıya eğlenirken, açılış sonrası okulların folklor ekipleri halk oyunları oynadı.

Bu sokakta her şeyin olacağını söyleyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bizler tabi İstanbul’da doğduk, büyüdük. Büyüdüğümüz mahalleler, sokaklar bunu gibiydi. İşte Cihangir’de, Beyoğlu’da sek sek oynayarak, miske oynayarak, top oynayarak hayatımız, çocukluğumuz, gençliğimiz geçti. Ama şimdiki çocuklar maalesef, nüfus yoğunluğu kalabalık olması hasbiyle anne baba olarak onları bazen sokaklara çıkarmakta tereddüt ediyoruz. Çünkü Allah korusun araba vurmasın diye bir sıkıntıya maruz kalmasınlar diye evlere tıkadık. Evlere tıkamakla da kalmadık her birilerine bir akıllı telefon, bilgisayar verdik adeta hayattan küstürdük. Düşünün sokakta çocuk yürüyor, yürürken elinde telefonu telefonda oynuyor mu, biriyle mailleşiyor mu, mesajlaşıyor mu? Hayret ediyorum. Sosyal medya çok önemli bir şey ama biz bunlardan biraz kopmamız lazım. Çocuklarımıza belli saat aralığında kullanmalarına izin vermeliyiz. Daha sonrasında daha çok sokaklarda ve bu tarz etkinliklerde onları görmemiz, oralarda olmalarını sağlamamız lazım. Onun için biz de istedik ki çocuklarımıza bu sokakta güzel bir 17 gün yaşatalım” dedi.