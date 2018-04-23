23 Nisan’da madalya sevinci yaşadılar

Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 3 yıldır düzenlediği İlkokullar Arası Futbol Turnuvası bu yıl da minik kramponların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 35 erkek ve 21 kız takımının katıldığı turnuvada toplam 784 minik futbolcu yeşil sahada ter döktü. Turnuvada dereceye giren minik kramponlara kupa ve madalyaları geçen hafta açılışı yapılan Halkapınar Spor Sahasında verildi.

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 23 Nisan da aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının da kutlandığını belirterek, “Bugün halk egemenliğinin hayata geçtiği tarihtir. Halkın kendi kendini yönetme iradesinin ortaya çıktığı yer olan meclisin açıldığı gündür. Meclisteki vekiller de halkın temsilcisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması cumhuriyetin ilk adımıdır. Bu anlamlı gün Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuk bayramıyla da taçlandırılmıştır” dedi.

Konuşmasında minik sporculara öğütler de veren Başkan Pekdaş, “Sizlerin bu ülke mutlu ve özgür bir yaşama sahip olmanız bizler için önemli. Onun için büyük Atatürk’ü, cumhuriyeti çok sevmenizi istiyoruz. Çünkü bu ülkeye özgürlüğü, adaleti, demokrasiyi, sizlerin özgür bireyler olarak yaşama hakkınızı büyük Atatürk sağladı. Ona borcumuz var. Çok çalışmakla bu borcumuzu ödeyeceğiz” diye konuştu. Pekdaş, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları kutlayarak başarılarının devamını da diledi.