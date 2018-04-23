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23 Nisan’da minik öğrenci gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Tokat’ta yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine 5 yaşındaki Aybuke’nin gözyaşları damgasını vurdu.Tokat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler sabah sporu ile başladı.

Tokat’ta yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine 5 yaşındaki Aybuke’nin gözyaşları damgasını vurdu.
Tokat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler sabah sporu ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen öğrenciler bayrama spor yaparak başladı. Sonrasında okul öncesi öğretmenleri tarafından oluşturulan koro ile çocuk şarkıları söylendi. Öğrenciler, öğretmenlerinin performansına tam not verdi. Programın devamında ise İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk konuldu. Tokat Valisi Ömer Toraman ise çocukları valilik salonunda kabul ederek onlarla sohbet etti, çeşitli hediyeler takdim etti.
Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine çocukların yanı sıra veliler yoğun ilgi gösterdi. Miniklerden oluşan bando ekibinin gösterilerinin yanı sıra 350 orta okul öğrencisinden oluşan koro alkış topladı. Çocuklar hep bir ağızdan 23 Nisan parçalarını seslendirdi. Zeybek oyunda ise ana okulu öğrencilerinin gösterileri kutlamalara renk kattı. Miniklerin salona çıkarak göstere başlamak üzereyken 5 yaşındaki Aybuke Selimoğlu, ağlamaya başladı. Öğretmenlerinin teselli etmeye çalıştığı minik öğrencinin neden gözyaşı döktüğü çok gecikmeden anlaşıldı. Sırası karıştığı için ağlayan Aybuke, öğretmeni tarafından sırasına geçirildiğinde ağlamayı bırakarak gösteriye katıldı. Miniklerin zeybek gösterisi alkış topladı.

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