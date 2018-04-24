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23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:33 | Son Güncelleme

Elite World Van Hotel tarafından ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’ etkinlikleri kapsamında çocuklar için düzenlenen ‘pizza workshop’u renkli görüntülere sahne oldu.Elite World Van Hotel tarafından 23 Nisan şenlikleri kapsamında düzenlenen ‘pizza workshop’a Tuşba Kaymakamlığı da destek verdi.

Elite World Van Hotel tarafından ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’ etkinlikleri kapsamında çocuklar için düzenlenen ‘pizza workshop’u renkli görüntülere sahne oldu.
Elite World Van Hotel tarafından 23 Nisan şenlikleri kapsamında düzenlenen ‘pizza workshop’a Tuşba Kaymakamlığı da destek verdi. Tuşba ilçesindeki yaklaşık 50 çocukla pizza workshop’una katılan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, onlarla pizza yapmanın tadını çıkardı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Uçar, pizza yapan çocukların yüzündeki mutluluğun görülmeye değer olduğunu ifade ederek, “Elite World Van Hotelin böyle bir etkinlik yapacağını duyunca Tuşba Kaymakamlığı olarak ilçedeki çocuklarla birlikte bu etkinliğe katılmak istedik. Çocuklarımız pizza yaptıkları için çok mutlu oldular. Ben bu kapsamda Elite World ailesine teşekkür ediyor, tüm ülkemizdeki çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.
Elite World ailesi olarak sürekli workshop’lar düzenlediklerini dile getiren aşçıbaşı Bayram Arslan ise, “Geçtiğimiz yıl kasım ayında çikolata, pasta workshop’u yapmıştık. Bu sene mart ayında 15 gün boyunca Uzakdoğu mutfağını buraya getirdik. Bunun yanında yine mart ayında Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezi olan suşi workshop’u yapıldı. Bugün de 23 Nisan nedeniyle çocuklar için pizza workshop’unu yapıyoruz. Elite World otelleri olarak bunları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Workshop ile insanların yedikleri şeyi öğrendiğini ve bunun geri dönüşlerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Arslan, “Çocuklar zaten pizzayı çok sevdikleri için, sevdikleri şeyi öğreniyorlar. Bu da onların hoşuna gidiyor. Onları mutlu etmemiz, bizlim de hoşumuza gidiyor” dedi.
İlk defa pizza yapmanın keyfini çıkaran çocuklar ise, pizzayı çok sevdiklerini ifade ederek, böyle bir etkinliği düzenlediği için Elite World Van Hoteli yetkililerine ve destek sağlayan Tuşba Kaymakamı Meral Uçar’a teşekkür ettiler.

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler

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23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler
2 / 7

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler
3 / 7

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler
4 / 7

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler
5 / 7

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler
6 / 7

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler
7 / 7

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler

23 Nisan’da pizza yapıp gönüllerince eğlendiler
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