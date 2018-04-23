23 Nisan'ı gökyüzünde kutladılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 öğrenci, "23 Nisan'da 23 Çocuk Gökyüzünde" projesi kapsamında yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

İlçedeki bir yamaç paraşütü firması ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında 23 öğrenci, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı. Öğrenciler, bin 200 metredeki pistte hazırlıklarını tamamlayıp, tandem (ikili) uçuş yaptı.

Paraşütlerine bağlanan Türk bayraklarını da gökyüzünde dalgalandıran öğrenciler, Belceğiz Plajı'ndaki piste indi. Öğrencilerin iniş anını veliler de heyecanla izledi.

10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan Tolga Akdemir, gazetecilere, 23 Nisan'ı çocuklarla gökyüzünde kutladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Bayrak ve balonlarla süsledikleri paraşütlerle çocuklara özel uçuş yaptıklarını ifade eden Akdemir, renkli bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Ortaokul öğrencisi Zeynep Sude Kıl da 23 Nisan'ı havada kutlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kıl, uçuşunun çok güzel geçtiğini ve herkese yamaç paraşütü yapmayı tavsiye ettiğini belirtti.

Fethiye Belediye Fen Lisesi öğrencisi Sümeyra Bozkurt ise "Kuşlar gibi uçarak bayramımızı kutladık. Manzara çok güzeldi. Ölüdeniz'in manzarası çok güzeldi. Gökyüzünden bu manzarayı görmek beni çok mutlu etti." dedi.