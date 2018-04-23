23 Nisan’ın Belediye Başkanı Zeynep Sude oldu

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Darende İlköğretim Okulu Müdürü Kenan Özdemir, öğretmenler, öğrenciler ve velileri makamında kabul etti. Başkan Babaş, ziyarette öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Öğrencilerden Zeynep Sude Soydan, çocuklar adına Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a yaptığı güzel projelerden ötürü teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu ve günün anlamını anlatan resmini hediye etti.

Öğrenciler Zeynep Sude Babayiğit, Semih İşler ve Melih Sefa Taş’da Belediye Başkanı Tahsin Babaş için yazdıkları şiirleri ve yaptıkları resimleri hediye ettiler.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, misafirleriyle yaptığı kısa sohbetin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Darende İlköğretim Okulu 4’ncü sınıf öğrencisi Zeynep Sude Babayiğit’e bıraktı.

23 Nisan Başkanı Zeynep Sude Babayiğit’in ilk talimatı bir okuma parkının oluşturulması yönünde oldu. Konuyla ilgili Park Bahçe Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne talimatını veren Başkan Zeynep Sude Babayiğit, her mahalleye park yapılmasını istediğini de dile getirdi. Başkan Zeynep Sude, Temizlik İşleri Müdürü’nü arayarak Darende İlköğretim Okulu’na Sıfır Atık Projesi kapsamında yerinde ayrıştırma gerçekleştirilmesi adına çöp kutularının bırakılmasını da istedi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Zeynep Sude Babayiğit’in Kastamonu’nun gelişimine yönelik verdiği talimatlardan ötürü teşekkür ederek “Zeynep çok güzel ve önemli talimatlar verdi. Sayın Başkanımızın talimatlarını mutlaka yerine getireceğiz. Bu doğrultuda çalışmalar hızla başlayacaktır” diyerek misafirlerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.