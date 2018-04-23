Helikopterle gezerken camileri, köprüleri gördüğünü kaydeden Baysal, "İstanbul’u daha önce böyle görmemiştim." dedi.

Mahmutbey İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Sümeyye Baysal, ilk defa helikoptere bindiğini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Yenikapı'daki helikopter pistinde bir araya gelen çocuklar, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile helikoptere binerek Kız Kulesi'nden Dolmabahçe Sarayı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ayasofya'ya, şehrin tarihi ve turistik yerlerini havadan görme imkanı buldu.

Bağcılar Belediyesi tarafından "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali" kapsamında düzenlenen etkinlikte, çizgi roman formatındaki "Başkanla Süper Gezi" kitabını okuyanlar arasından noter huzurunda yapılan çekilişle 85 bin öğrenci arasından belirlenen 23 öğrenci, helikopter turu hediyesi kazandı.

İSTANBUL (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bağcılar'da oturan 23 çocuk, ilk kez helikopterle İstanbul turu yaptı.

Abdurrahman - Nermin Bilimli İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ahmet Kayra Aras da ilk defa helikoptere bindiğini, büyüyünce özel harekat polisi olmak istediğini belirtti.

23 Nisan'ın helikopter turuyla iyi geçtiğini dile getiren Aras, "İstanbul'u gökyüzünden görmek daha güzeldi." diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ise çocukların bayramını kutladı.

"Farklı inançlarda, mezheplerde olabiliriz ama kanın, rengi, gözyaşının rengi aynı. Dünya herkese yeter, yeter ki tüm yaratılanlar Allah’ın yarattığı varlık olarak görülebilsin" diyen Çağırıcı, 23 Nisan'ın dünya kardeşliğine katkı sağlamasını diledi.

Türkiye'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın birçok ülkeye örnek olduğuna işaret eden Çağırıcı, "Güzel bayramlar hep çocukların olsun, hep yüzleri gülsün istiyorum. Biz çocukluğumuzda helikopteri, uçağı uzaktan görüyorduk, çocuklar bu fırsatı şimdiden yakaladılar." ifadelerini kullandı.