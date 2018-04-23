HABER

23 Nisan'ın "en havalı" çocukları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bağcılar'da oturan 23 çocuk, ilk kez helikopterle Kız Kulesi'nden Dolmabahçe Sarayı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ayasofya'ya, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini havadan görme imkanı buldu - Öğrenci Baysal: - "İstanbul'u daha önce böyle görmemiştim" - Öğrenci Aras: - "İstanbul'u gökyüzünden görmek daha güzeldi"

İSTANBUL (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bağcılar'da oturan 23 çocuk, ilk kez helikopterle İstanbul turu yaptı.

Bağcılar Belediyesi tarafından "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali" kapsamında düzenlenen etkinlikte, çizgi roman formatındaki "Başkanla Süper Gezi" kitabını okuyanlar arasından noter huzurunda yapılan çekilişle 85 bin öğrenci arasından belirlenen 23 öğrenci, helikopter turu hediyesi kazandı.

Yenikapı'daki helikopter pistinde bir araya gelen çocuklar, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile helikoptere binerek Kız Kulesi'nden Dolmabahçe Sarayı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ayasofya'ya, şehrin tarihi ve turistik yerlerini havadan görme imkanı buldu.

İstanbul'u gökyüzünden izleyen çocukların, yaşadığı heyecanın yüzlerine yansıdığı görüldü.

-

Mahmutbey İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Sümeyye Baysal, ilk defa helikoptere bindiğini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Helikopterle gezerken camileri, köprüleri gördüğünü kaydeden Baysal, "İstanbul’u daha önce böyle görmemiştim." dedi.

Abdurrahman - Nermin Bilimli İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ahmet Kayra Aras da ilk defa helikoptere bindiğini, büyüyünce özel harekat polisi olmak istediğini belirtti.

23 Nisan'ın helikopter turuyla iyi geçtiğini dile getiren Aras, "İstanbul'u gökyüzünden görmek daha güzeldi." diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ise çocukların bayramını kutladı.

"Farklı inançlarda, mezheplerde olabiliriz ama kanın, rengi, gözyaşının rengi aynı. Dünya herkese yeter, yeter ki tüm yaratılanlar Allah’ın yarattığı varlık olarak görülebilsin" diyen Çağırıcı, 23 Nisan'ın dünya kardeşliğine katkı sağlamasını diledi.

Türkiye'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın birçok ülkeye örnek olduğuna işaret eden Çağırıcı, "Güzel bayramlar hep çocukların olsun, hep yüzleri gülsün istiyorum. Biz çocukluğumuzda helikopteri, uçağı uzaktan görüyorduk, çocuklar bu fırsatı şimdiden yakaladılar." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'e büyük şok!Meral Akşener'e büyük şok!
Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz!Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz!
23 Nisan coşkuyla kutlanıyor23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Bağcılar Belediyesi helikopter

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.