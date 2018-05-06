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23. Pedasa Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 19:24 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, adını antik kentten alan festival 23. kez düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Leleg uygarlığının şehirlerinden olan Pedasa Antik Kenti'ni de içine alan bölgede, 23. Pedasa Festivali düzenlendi.

Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneğince, Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalde, doğa yürüyüşü, yöresel müzik dinletisi, halk oyunu gösterileri ve çeşitli yarışmalar yapıldı.

En çok dikkati çeken yarışmanın oğlak yakalama olduğu etkinlikte, su kuyusuna atılan kovanın ipe bağlanan çengellerle çıkarılmaya çalışılması ilgi gördü. Piknik havasında geçen festivalde at yarışı da yapıldı.

Serbest bırakılan oğlağın peşinden koşanların ilginç anlar yaşattığı yarışmayı, Serhat Taştan kazanarak oğlağın yeni sahibi oldu.

Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Melengeç, turizme katkı sağlamayı ve kültürel değerleri yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

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