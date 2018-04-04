23 ülkedeki yetimler için kermes

ELAZIĞ (AA) - İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesince, 23 ülkede yaşayan bin yetimin eğitimi için kermes gerçekleştirildi.

İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi tarafından Öğretmenevi yanında "Türkiyeli gençlerden dünyaya kardeşlik ağı" adıyla düzenlenen kermes kapsamında birçok yöresel lezzet, hediyelik eşya ve tekstil ürünleri stantta yerini aldı.

İnsani Yardım Derneği Gençlik Kolları İl Başkanı Ubeyd Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman olarak dünya mazlumlarına yardımları ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kermeslerinin 3 gün devam edeceğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Dünyada 23 ülkede bin yetime yardım yapıyoruz. Afrika, Balkanlar, Asya, Ortadoğu, Avrupa'da bulunan 23 ülkede bu yardımları ulaştırmaya çalışacağız. Dünya genelinde bin yetimi destekliyoruz. Yetimlerin eğitim hayatının devam etmesi için böyle bir proje gerçekleştirdik. Bu proje sonuncunda yetimler inşallah daha rahat bir şekilde eğitimlerine devam edecekler."