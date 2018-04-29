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23. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen "23. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları"na 110 okuldan yaklaşık 600 öğrenci katılıyor

Akdeniz Üniversitesi tarafından "23. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları" düzenlendi.

Fen Fakültesi Matematik Bölümü ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen olimpiyatlarda, Türkiye'nin dört bir tarafından matematik zekası yüksek yaklaşık 600 öğrenci yarıştı.

Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlham Aliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 1996 yılından beri sürdüğünü belirterek, matematik dahilerini zamanında keşfedip bilim için hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kendisinin de 1970'li yıllarda yapılan bir matematik olimpiyatında keşfedildiğini anlatan Aliyev, şöyle devam etti:

"Türkiye'de matematik olimpiyatlarını TÜBİTAK yapıyor ama üniversiteler içerisinde sürekli yapan yegane üniversite Akdeniz Üniverstesi'dir. Olimpiyatlara ülkemizin birçok ilindeki 110 okuldan yaklaşık 600 öğrenci katılıyor. Bunlar matematik zekaları çok üstün olan öğrenciler. İçlerinde Türkiye'yi dünya ve Balkan matematik olimpiyatlarında temsil edecek öğrenciler de var. Bu çok önemli bir organizasyondur. Çünkü bilimin geleceği lise öğrencileridir. Onları zamanında keşfetmek hepimizin borcudur."

Aliyev, yarışmanın sonuçlarının yarın düzenlenecek törende açıklanacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Matematik olimpiyat

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