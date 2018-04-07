23 yıl ameliyatta karnında unutulan makasla yaşadı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda yaşayan F.D. (42) adlı erkek, dalağının alındığı ameliyatta karnında 13 santimlik makasın unutulduğunu 23 yıl sonra bel ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede öğrendi. Makas yapılan operasyonla çıkarılırken, F.D.'yi o dönem ameliyat eden doktorun birkaç yıl önce yaşamını yitirdiği belirtildi.

​Adapazarı'nda F.D, 1995 yılı Mayıs ayında 19 yaşındayken rahatsızlığı nedeniyle Sakarya Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyat edilen F.D.'nin dalağı alındı. Evlenip, bir çocuk sahibi olan F.D., bu tarihten sonra birçok kez hastaneye gitti, ancak karşılaştığı sağlık sorunlarında doktorlar MR veya röntgene gerek duymadı. Aradan geçen 23 yıl sonra, 1 Nisan'da bel ağrısı şikayetiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden F.D.'yi muayene eden doktor, durumdan şüphe edince MR istedi. Doktor ayağında platin olduğunu ve cihaza yaklaşamayacağını söyleyen F.D.'yi bu kez röntgen çekilmesi için yönlendirdi. Röntgene bakan doktor, karın bölgesinde 13 santim uzunluğunda ameliyat makasının olduğunu tespit etti. Makasın, F.D.'nin 23 yıl önce geçirdiği dalak ameliyatında unutulduğu ortaya çıktı. F.D.'nin karnındaki makas, başarılı bir operasyonla alındı. F.D.'nin durum fark edilmeden önce MR için cihaza girmiş olması durumunda makasın iç organlarını parçalayabileceği belirtildi.

Ameliyat sonrasında konuşan F.D., bu kadar süre durumu fark edip hayatta kalmış olmasının mucize olduğunu belirterek, "Ben 23 yıldır bu şekilde yaşıyorum. Karnımdaki 13 santimlik makası fark etmemiş olmam çok garip bir durum. Çok hastaneye giden biri değilim, ama geldiğim zamanlarda MR cihazı veya röntgene girmedim. Benim en büyük şansım ise ayağımda platin olması. Platin olmasa bu cihazlara girmeyi illaki günün birinde kabul etmiş olurdum. Talihsizlik olarak görünse de ben şükrediyorum, böyle bir durumun içinden sağlıklı bir şekilde çıkacağım Allah izin verirse. Rabbim kimseye yaşatmasın bunu. Böyle bir ihmalin yaşanması ise çok acı bir durum. Doktorlarımıza sesleniyorum, insan hayatının böylesine bir ihmalle son bulması çok kolay bir durum. Bir anlık dikkatsizlik yüzünden 23 yıl boyunca karnımda 13 santimlik bir makasla yaşadım. İnsan canı bu kadar ucuz olamaz, Sağlık Bakanlığı bu konuda bir önlem almalı. Bizim başımıza geldi, başka kimse yaşamasın" diye konuştu.

Bu arada, 23 yıl önce ameliyatı gerçekleştiren doktor Y.Ç.'nin birkaç yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan F.D. ise birkaç gün sonra taburcu olacak.

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