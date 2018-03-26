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233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:15 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi’nin önemli ‘Ayanlık’ merkezlerinden birisi olan Aydın’da, Cihanoğulları’nın yaptığı eserler aradan geçen yaklaşık 2,5 asra rağmen halen ayakta.

Ege Bölgesi’nin önemli ‘Ayanlık’ merkezlerinden birisi olan Aydın’da, Cihanoğulları’nın yaptığı eserler aradan geçen yaklaşık 2,5 asra rağmen halen ayakta. Görenleri hayran bırakan bu eserlerden birisi de yaklaşık 233 yıl önce inşa edilip ibadete açılan Koçarlı Cincin Mahallesi’nde bulunan cami. Dönemin zanaatkarları tarafından çeşitli tasvirlerle donatılan camide 233 yıldır ibadet yapılıyor.
Cincin Köyü’ne Cihanoğlu Ailesi tarafından Abdülaziz Efendi adına 1785 yılında yaptırılan cami, geleneksel Türk mimarisinde süsleme amacıyla kullanılan bitkisel motifler, geometrik dekor ve kompozisyonlar görenleri kendine hayran bırakıyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2009-2011 yılları arasında yapılan restorasyon çalışmalarında duvarlar kazınarak sıva altında kalan manzara resimleri ortaya çıkarılan cami yepyeni bir görünüm kazandı.

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

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233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor
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233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor
3 / 7

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor
4 / 7

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor
5 / 7

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor
6 / 7

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor
7 / 7

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor
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