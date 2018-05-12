"24. Bedia Muvahhit Ödülü" Pelin Budak'a verildi

Muvahhit'in 400'den fazla tiyatro oyununda oynadığını ve 300'ün üzerinde eserin de yazarlığını ve çevirmenliğini yaptığını aktaran Durak, "Birçok sinema filminde beğenilen rollerde oynamış, ancak sinema oyunculuğunu sürdürmemiştir. Bedia Muvahhit, 1975'te Şehir Tiyatroları'ndan emekli olmuş, 1987'de ise 'Devlet Sanatçısı' unvanını almıştır. Türk Kadınlar Birliği'nin de içinde bulunduğu birçok kurum ve kuruluş tarafından çeşitli ödüllere layık görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Durak, Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluşunun 94. yılında Türk toplumunun öncü kadınlarını tanıtmayı, anmayı ve anılarını yaşatmayı görev saydığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sanatçının 1994'teki kaybıyla birlikte şubemiz, çağdaşlığın en önemli göstergesi olan sanat alanında geleneksel hale getirdiği, Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülü'nü Şehir Tiyatroları tarafından seçilen yılın genç ve başarılı kadın oyuncusuna, Gençlik Günleri kapsamında vermektedir. Değerli sanatçımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyor, topluma ışık tutan tüm sanatçılara şükranlarımızı sunuyoruz."

24. Bedia Muvahhit Ödülü'nün sahibi oyuncu Pelin Budak da ödülü aldığı için memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi:

"Sonunda benim de oldu. İnanamıyorum. Tiyatroya girdiğim senelerde özenerek bakardım. Benim için her zaman çok özel bir yerdedir bu ödül. Çünkü Bedia Hanım'ın adını taşıyor ve Türk Kadınlar Birliği ile Şehir Tiyatroları'nın ortak kararıyla veriliyor. Evim, yuvam, okulum dediğim, Şehir Tiyatroları'nın çatısı altında veriliyor. O yüzden de benim için çok özel. Umarım tiyatroya emek veren, bütün kadınlar bu ödüle sahip olur. Gerçekten çok özel bir ödül."

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Melahat Abbasova ise sanata ve sanatçıya verdiği destekten ötürü Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi'ne teşekkür ederek, "yaşasın tiyatro" temennisinde bulundu.

Törende ayrıca, etkinliğe emeği geçenlere plaket takdim edildi.

