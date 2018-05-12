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"24. Bedia Muvahhit Ödülü" Pelin Budak'a verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak: - "Bedia Muvahhit, birçok sinema filminde beğenilen rollerde oynamış, ancak sinema oyunculuğunu sürdürmemiştir" - Oyuncu Pelin Budak: - "Benim için her zaman çok özel bir yerdedir bu ödül. Çünkü Bedia Hanım'ın adını taşıyor ve Türk Kadınlar Birliği ile Şehir Tiyatroları'nın ortak kararıyla veriliyor. Evim, yuvam, okulum dediğim, Şehir Tiyatroları'nın çatısı altında veriliyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi'nin "24. Bedia Muvahhit Ödülü" bu yıl oyuncu Pelin Budak'a verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 34. Genç Günler kapsamında verilen ödül, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenen törende takdim edildi.

Törende konuşan Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak, Bedia Muvahhit'in sahneye adım attıktan sonra ömrünü tiyatroda geçirdiğini belirterek, sanatçılığı bir yaşam biçimine dönüştürdüğünü kaydetti.

Muvahhit'in 400'den fazla tiyatro oyununda oynadığını ve 300'ün üzerinde eserin de yazarlığını ve çevirmenliğini yaptığını aktaran Durak, "Birçok sinema filminde beğenilen rollerde oynamış, ancak sinema oyunculuğunu sürdürmemiştir. Bedia Muvahhit, 1975'te Şehir Tiyatroları'ndan emekli olmuş, 1987'de ise 'Devlet Sanatçısı' unvanını almıştır. Türk Kadınlar Birliği'nin de içinde bulunduğu birçok kurum ve kuruluş tarafından çeşitli ödüllere layık görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Durak, Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluşunun 94. yılında Türk toplumunun öncü kadınlarını tanıtmayı, anmayı ve anılarını yaşatmayı görev saydığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sanatçının 1994'teki kaybıyla birlikte şubemiz, çağdaşlığın en önemli göstergesi olan sanat alanında geleneksel hale getirdiği, Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülü'nü Şehir Tiyatroları tarafından seçilen yılın genç ve başarılı kadın oyuncusuna, Gençlik Günleri kapsamında vermektedir. Değerli sanatçımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyor, topluma ışık tutan tüm sanatçılara şükranlarımızı sunuyoruz."

24. Bedia Muvahhit Ödülü'nün sahibi oyuncu Pelin Budak da ödülü aldığı için memnuniyetini dile getirerek, şunları söyledi:

"Sonunda benim de oldu. İnanamıyorum. Tiyatroya girdiğim senelerde özenerek bakardım. Benim için her zaman çok özel bir yerdedir bu ödül. Çünkü Bedia Hanım'ın adını taşıyor ve Türk Kadınlar Birliği ile Şehir Tiyatroları'nın ortak kararıyla veriliyor. Evim, yuvam, okulum dediğim, Şehir Tiyatroları'nın çatısı altında veriliyor. O yüzden de benim için çok özel. Umarım tiyatroya emek veren, bütün kadınlar bu ödüle sahip olur. Gerçekten çok özel bir ödül."

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Melahat Abbasova ise sanata ve sanatçıya verdiği destekten ötürü Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi'ne teşekkür ederek, "yaşasın tiyatro" temennisinde bulundu.

Törende ayrıca, etkinliğe emeği geçenlere plaket takdim edildi.

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