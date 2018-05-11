GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesince (GAÜN) organize edilen 24. Bilim Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerinde şarkıcı Buray konser verdi.
GAÜN yerleşkesindeki organizasyonda sahne alan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Buray'ın şarkılarına sevenleri de eşlik etti.
Gaziantepli hayranlarının uzun süre alkışladığı konser sırasında konuşma yapan Buray, daha önce kente geldiğini ve kültürünü çok sevdiğini dile getirdi.
Gaziantep'in tarihte önemli bir yeri bulunduğunu aktaran Buray, şehrin gazi unvanını almaya hak kazandığını kaydetti.
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