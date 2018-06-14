"24 Haziran 2018 Seçimlerinin Siyasal İletişimi" raporu

Rapora göre, bu çıkarımlar neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasal iletişimini gerçekleştirilen icraatlar, gelecek vaatleri ve milli değerlere olan atıf baz alınarak geliştirdiği ve biz vurgusunu ön plana çıkarttığı tespit edildi.

SETA'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş'ı kapsayan raporda, adayların yayınladıkları seçim manifestolarının kelime listeleri çıkartılarak, bağlam analizi yapılırken, cumhurbaşkanı adaylarının sırasıyla sosyal medya performansı, vaatleri, seçim çalışmalarında kullandıkları logolar, seçim çalışmalarını yürüttüğü reklam ajansı, seçim sürecinde kullandığı sloganlar ve hedef kitlesi incelendi.

İSTANBUL (AA) - Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak dört adayın siyasal iletişim stratejilerini inceleyen "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı Seçiminin Siyasal İletişimi" başlıklı rapor yayınlandı.

Erdoğan'ın "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkesine bağlı kalınarak oluşturduğu siyasal söylemi yerli ve milli söylem ile desteklediğinin altı çizildi.

Ayrıca Türkiye'nin AK Parti ve Erdoğan ile geçirdiği dönüşümün, yapılan icraatların bundan sonrası için sunulan vaatlere bir dayanak olarak sunulduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullandığı, sosyal medya hesapları üzerinden "yerli ve milli" değerlere önem verdiği, nitekim seçim sloganlarını da bu doğrultuda belirlediği raporda öne çıkartılan hususlar oldu.

"Birlik, Bereket, Bolluk için" üst başlığı ile oluşturulan "Vakit Türkiye Vakti", "Millet Karar Verecek Güven ve İstikrar Devam Edecek" ve "Yaparsa Yine AK Parti Yapar" sloganlarının Erdoğan'ın söz konusu söylemini desteklediğinin altı çizildi.

Raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Er oğlu Erdoğan" isimli seçim şarkısının da Erdoğan ve istikrar arasındaki ilişkiye dikkati çektiği, Erdoğan'ın liderlik vasıflarını ön plana çıkardığı ve siyasal iletişiminden toplumun her kesimini içeren geniş bir hedef kitlesine hitap edecek şekilde tasarlandığı belirtildi.