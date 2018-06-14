"24 Haziran 2018 Seçimlerinin Siyasal İletişimi" raporu

İSTANBUL (AA) - Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak dört adayın siyasal iletişim stratejilerini inceleyen "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı Seçiminin Siyasal İletişimi" başlıklı rapor yayınlandı.
SETA'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş'ı kapsayan raporda, adayların yayınladıkları seçim manifestolarının kelime listeleri çıkartılarak, bağlam analizi yapılırken, cumhurbaşkanı adaylarının sırasıyla sosyal medya performansı, vaatleri, seçim çalışmalarında kullandıkları logolar, seçim çalışmalarını yürüttüğü reklam ajansı, seçim sürecinde kullandığı sloganlar ve hedef kitlesi incelendi.
Raporda, karşılaştırmalı bir analize tabi tutulan bulgular ve bulgulardan elde edilen çıkarımlar derlendi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun her kesimine hitap ediyor
Rapora göre, bu çıkarımlar neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasal iletişimini gerçekleştirilen icraatlar, gelecek vaatleri ve milli değerlere olan atıf baz alınarak geliştirdiği ve biz vurgusunu ön plana çıkarttığı tespit edildi.
Erdoğan'ın "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkesine bağlı kalınarak oluşturduğu siyasal söylemi yerli ve milli söylem ile desteklediğinin altı çizildi.
Ayrıca Türkiye'nin AK Parti ve Erdoğan ile geçirdiği dönüşümün, yapılan icraatların bundan sonrası için sunulan vaatlere bir dayanak olarak sunulduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullandığı, sosyal medya hesapları üzerinden "yerli ve milli" değerlere önem verdiği, nitekim seçim sloganlarını da bu doğrultuda belirlediği raporda öne çıkartılan hususlar oldu.
"Birlik, Bereket, Bolluk için" üst başlığı ile oluşturulan "Vakit Türkiye Vakti", "Millet Karar Verecek Güven ve İstikrar Devam Edecek" ve "Yaparsa Yine AK Parti Yapar" sloganlarının Erdoğan'ın söz konusu söylemini desteklediğinin altı çizildi.
Raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Er oğlu Erdoğan" isimli seçim şarkısının da Erdoğan ve istikrar arasındaki ilişkiye dikkati çektiği, Erdoğan'ın liderlik vasıflarını ön plana çıkardığı ve siyasal iletişiminden toplumun her kesimini içeren geniş bir hedef kitlesine hitap edecek şekilde tasarlandığı belirtildi.
- İnce'nin siyasal iletişimi ekonomik ve toplumsal vaatler üzerine kurulu
Raporda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de çok sayıda vaade yer verdiği, siyasal iletişimini ekonomik ve toplumsal vaatler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetini eleştirme üzerine kurduğu, seçim vaatlerini Erdoğan gibi teknik ve ekonomik temele oturtarak CHP'nin yürüttüğü kimlik siyasetinden kendisini ayrıştırmaya çalıştığı, "Gelecek Bildirgesi" olarak adlandırdığı manifestosuyla topluma kalkınma amaçlı planlarını sunma çabası içerisinde olduğu belirtildi.
Raporda, İnce'nin "Memleket Deyince" isimli seçim şarkısının ise Erdoğan'ı tek adamlıkla suçladığı, demokrasi, özgürlük, adil yargı ve ekonomik dağılım konuları üzerinden var olduğu iddia edilen sorunların çözümü için kendisini işaret ettiğinin altı çizildi.
Sosyal medya kullanımına adaylık açıklamasından sonra ağırlık veren İnce'nin, "Hepimizin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce" sloganıyla toplumun her kesimini içine almayı hedefleyen bir siyasal iletişim geliştirme çabasında olduğu da raporda vurgulandı.
- Akşener, siyasal iletişimini Erdoğan karşıtlığı üzerine inşa ediyor
Raporda, Meral Akşener'in ise siyasal iletişimini büyük oranda Erdoğan karşıtlığı üzerine inşa ettiği belirtildi.
Akşener'in, daha çok AK Parti tarafından mağdur edildiğini söylediği toplumsal grupları hedef alarak vaatlerde bulunduğu ve söylemlerini bu doğrultuda şekillendirdiğinin altı çizilirken, bu vaatlerin AK Parti'nin toplumu kutuplaştırdığı iddiaları ile bağlantılı şekilde bir kimlik siyaseti kurmaya yönelik olduğu anlatıldı.
Akşener'in bu refleksiyle HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile benzerlik taşıdığı ifade edildi.
Meral Akşener'in sosyal medyada resmi bir üslup kullandığı ve daha çok katılacağı etkinliklerle ilgili bilgilendirme yapma amaçlı sosyal medyayı kullandığı aktarıldı. Akşener için hazırlanan "Bak İyiler Var" şarkının da Akşener'in Türkiye'yi Kemalizm'in değerlerine bağlı bir siyasetçi olarak aydınlığa çıkaracağı iddiası etrafında tasarlandığı ifade edildi.
- Demirtaş, "özgürlük" ve "eşitlik" üzerinden sola hitap ediyor
Raporda, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın ise "tek adamlık" ve "anti-demokratik Türkiye" iddialarını merkeze alarak bir siyasal iletişim stratejisi geliştirdiği vurgulandı.
Demirtaş'ın "özgürlük" ve "eşitlik" kavramları üzerinden sol jargona başvurarak, Türkiye'deki solculara hitap ettiği, toplumun dezavantajlı olarak görülen kesimleri için çeşitli vaatlere yer verdiği ve bu minvalde siyasal iletişim dilini anti-AK Parti ve anti-Erdoğancılık'tan beslediği ifade edildi.
Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullandığı belirtilen raporda, seçmene doğrudan hitap eden ve esprili bir dille genç kuşak ile iletişimi güçlendirmeye çalışan paylaşımlar yaptığı kaydedildi.
Raporda, Demirtaş'ın "Yurttaş, Yoldaş, Arkadaş" ve "İyi İnsan Demirtaş" söylemleriyle sol jargona dayalı bir siyasal iletişim dili geliştirdiği ve bu dili logo ve sloganlarını Türkçe ve Kürtçe olmak üzere farklı renklerde hazırlatarak desteklediği aktarıldı.
Değişimi merkezine alan HDP ve Demirtaş'ın seçim şarkısının "Senle Değişir" olarak belirlendiği anımsatıldı.
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