"24 Haziran bizim için yeni bir dönemin işaret fişeğidir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye'de yerli ve milli olanların ortaya çıkardığı Cumhur İttifakı, Türkiye'yi büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak için hareket ederken, birileri, bir başka ittifakla beraber terör örgütlerinin payandalığını yapan siyasi parti liderlerine gülücükler atıyorlar. Onları kurtarmak için meydan meydan dolaşıyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, Karacabey ilçesindeki Saadet Mahallesinde yaşayan Roman vatandaşlarla bir araya gelerek Fehmi Gerçeker Stadı yanında Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, milletle olan bağını sadece seçimde hatırlayan bir parti olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, 16 yıllık süreçte çok önemli badireler atlatmalarına rağmen millete, güçlü ülke olma yönündeki kararlılık ve özgüveni yeniden kazandırdıklarını ifade etti.

Türkiye'de 2002 yılından sonra değişen önemli bir paradigmanın vesayet olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz devletle milletin kaynaşmasına vesile olduk. Devletin çatık kaşlarını değil, millete olan güler yüzünü tekrardan gündeme getirdik. Türkiye'de maalesef yıllardır sandığa giderek milletten yetki alan iktidarlar, Ankara'ya geldiklerinde, ülkeyi idare etmek üzere koltuğa oturduklarında, bir başka el, sürekli onları sınırlamaya, onlara ayar vermeye, Türkiye'yi dizayn etmeye çalıştı. Milletten yetki alan siyasetçiler, karanlık dehlizlerde, kapalı kapılar arkasında bazen apoletli omuzların tasallutu altında, bazen yargı bürokrasisiyle beraber vesayet zincirlerinin prangaları altında ezildiler. Millet adına adım atmaya kalkanlar, sürekli bir başka kesimin engellemeleriyle karşı karşıya kaldılar."