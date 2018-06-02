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"24 Haziran bizim için yeni bir dönemin işaret fişeğidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:45 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye'de yerli ve milli olanların ortaya çıkardığı Cumhur İttifakı, Türkiye'yi büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak için hareket ederken, birileri, bir başka ittifakla beraber terör örgütlerinin payandalığını yapan siyasi parti liderlerine gülücükler atıyorlar. Onları kurtarmak için meydan meydan dolaşıyorlar." - "Bütün dünya ileriye doğru koşarken, kendilerini yenilerken rakiplerimiz, bize geçmişi gösteriyorlar. Bu millet bunlara fırsat vermeyecektir. 24 Haziran bizim için yeni bir dönemin işaret fişeğidir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye'de yerli ve milli olanların ortaya çıkardığı Cumhur İttifakı, Türkiye'yi büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak için hareket ederken, birileri, bir başka ittifakla beraber terör örgütlerinin payandalığını yapan siyasi parti liderlerine gülücükler atıyorlar. Onları kurtarmak için meydan meydan dolaşıyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, Karacabey ilçesindeki Saadet Mahallesinde yaşayan Roman vatandaşlarla bir araya gelerek Fehmi Gerçeker Stadı yanında Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, milletle olan bağını sadece seçimde hatırlayan bir parti olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, 16 yıllık süreçte çok önemli badireler atlatmalarına rağmen millete, güçlü ülke olma yönündeki kararlılık ve özgüveni yeniden kazandırdıklarını ifade etti.

Türkiye'de 2002 yılından sonra değişen önemli bir paradigmanın vesayet olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz devletle milletin kaynaşmasına vesile olduk. Devletin çatık kaşlarını değil, millete olan güler yüzünü tekrardan gündeme getirdik. Türkiye'de maalesef yıllardır sandığa giderek milletten yetki alan iktidarlar, Ankara'ya geldiklerinde, ülkeyi idare etmek üzere koltuğa oturduklarında, bir başka el, sürekli onları sınırlamaya, onlara ayar vermeye, Türkiye'yi dizayn etmeye çalıştı. Milletten yetki alan siyasetçiler, karanlık dehlizlerde, kapalı kapılar arkasında bazen apoletli omuzların tasallutu altında, bazen yargı bürokrasisiyle beraber vesayet zincirlerinin prangaları altında ezildiler. Millet adına adım atmaya kalkanlar, sürekli bir başka kesimin engellemeleriyle karşı karşıya kaldılar."

- "Oynanan oyunları hepimiz hatırlıyoruz"

Çavuşoğlu, 16 yılda Türkiye'nin yaklaşık 4 kat büyümesinin kolay olmadığını anlatarak, "2002 yılından itibaren vesayetçi güruhlar, Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz, Balyoz adı altında Türkiye'de yeniden darbeler dönemini başlatmak için girişimlerde bulundular. Yanı sıra 2007 yılının nisan ayında, AK Parti kadrolarının cumhurbaşkanı adayını seçtirmemek için oynanan oyunları hepimiz hatırlıyoruz." dedi.

Ekonomik göstergelerin zirve yaptığı dönemde, Gezi eylemleriyle ülkenin yangın yerine çevrildiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Yurt dışından gelen koca koca uluslararası kanallar, Taksim Meydanı'ndan canlı yayınlarla dünyayı hareketlendirerek, Türkiye'nin içindeki kimi kesimleri kışkırtarak, adeta Mısır'daki Tahrir Meydanı'nı ülkemizde yaşatmaya çalıştılar. Bu ülke, 100 milyar dolar kaybetti." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, bu ülkeye en son darbenin 15 Temmuz'da vurulmak istendiğini ancak milletin, bedenlerini siper ederek bunlara fırsat vermediğini vurguladı.

"İşte Türkiye'de siyaset, o tarihten itibaren yeni bir faza geçti" diyen Çavuşoğlu, "Yerli ve milli olanlar ile yerli ve milli hareket etmeyenler ortadan ikiye ayrıldı. Bugün Türkiye'de yerli ve milli olanların ortaya çıkardığı Cumhur İttifakı, Türkiye'yi büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak için hareket ederken, birileri, bir başka ittifakla beraber terör örgütlerinin payandalığını yapan siyasi parti liderlerine gülücükler atıyorlar. Onları kurtarmak için meydan meydan dolaşıyorlar." diye konuştu.

- "Türkiye geçmiş dönemde yaşadığı prangalarını artık kırmıştır"

Muhalefet partileri ve onların cumhurbaşkanı adaylarının, Türkiye'yi tekrardan eskiye döndürmeyi vadettiğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne olursa olsun Türkiye, geçmiş dönemde yaşadığı prangalarını artık kırmıştır. Türkiye, geçmiş dönemde yaşadığı koalisyonlu dönemlerden, ekonomik kaoslardan artık kurtulmuştur. Türkiye, 24 Haziran'dan itibaren yeni bir döneme adım atıyor. Allah'ın izniyle Türkiye, 4 kat büyümek için bir daha 16 yıl beklemeyecek. 1 yılda, 2 yılda, 5 yılda Türkiye, 3 kat, 4 kat büyüyecek. Bütün dünya ileriye doğru koşarken, kendilerini yenilerken, rakiplerimiz, bize geçmişi gösteriyorlar. Bu millet, bunlara fırsat vermeyecektir. 24 Haziran bizim için yeni bir dönemin işaret fişeğidir."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra Fehmi Gerçeker Stadı'nda düzenlenen 4. Uluabatlı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin startını verdi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

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