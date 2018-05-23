24 Haziran'da AK Parti milletvekili adayı olamayanlar hakkında çarpıcı iddia

Partilerin milletvekilleri aday listeleri kesinleşti. Hemen hiçbir partide yüzde 100 beklenen isimler listede yer almadı. Bu da başta CHP olmak üzere birçok partide sıkıntıların yüksek sesle konuşulmasına neden oldu. Gazeteci Gürkan Hacır, Seyr-i Sabah programına yaptığı değerlendirmelerde farklı tarzda bir seçime gidildiği için bazı isimlerin listeye alınmasının doğru olduğunu söylerken içinde sıkıntılar olan tek partinin AK Parti'nin olmadığını diye getirdi:

‘AK PARTİ İÇİN AŞKIN TEMSİL DURUMU BİTİYOR'

"Tam olarak AKP'deki değişiklikler, yaşanan gerilimler ve çatlaklar basın aracılığıyla kamuoyuna yansımıyor. Yansısa bile önemsiz bir olay ‘Bizim büyük davamız var' gibi geçiştiriliyor. Benzer durum CHP'de olursa büyük çatlak ve kriz mi oluyor deniyor.

Milletvekili adayları arasında Bülent Arınç'ın oğlundan daha ilginç örnekler çıkacağına eminim. Şamil Tayyar'ın ‘Ben dururken bunlar kim?' diyeceği başka örnekler de olacaktır. AKP'de sorgulama kültürü ne yazık ki yerleşmemiş. İtiraz edemiyor, konuşamıyorsunuz. Konuşursanız partiden ‘hain' damgasıyla atılırsınız. Emin olun AKP'nin içi kazan gibi kaynıyor. Bunu gazeteci ve milletvekillerinden izliyoruz. O tartışmaların onda biri başka bir partide olsa manşetler onlarla süslenir. Nasıl oluyorsa bunlara sünger çekiliyor. Şöyle bir seçime gidiyoruz: AKP'nin 2002'den beri kazanmasının nedeni şuydu: Aşkın temsil durumu vardı yani aldığınız oydan daha fazla sandalyeye sahip olma. Yüzde 10 barajı ve D'Hondt sisteminin getirisi bu. 2002 yılında yüzde 34 oyla yüzde 67 temsiliyete sahip oldular. Bu 2018 yılına kadar devam etti. AK Parti aslında bugüne kadar aldığı oydan yüksek temsiliyet alırken bu sene ittifak senesi. Bu durum artık geçerli olmayacak.