24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberinde partisinin milletvekili adaylarıyla birlikte, Diyarbakır'daki 'Barış Anneleri' grubunu ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Temelli 24 Haziran Cumhurbaşkanlık ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde HDP'nin ne kadar oy alacağına ilişkin konuştu.

HDP'NİN OYU NE KADAR?

DHA'nın haberine göre dün kendilerine ulaşan bir anket olduğunu belirten Temelli, "Bu anket sonuçlarına göre oyumuz henüz 10.2 gözüküyor. Sandığa giderken bu oyun artmasını bekliyoruz. Bu bıçak sırtını yaratan bugünkü iktidardır. Sürekli olarak bu bıçak sırtından olumsuz etkilenmemiz açısından elinden geleni ardına koymayan bir iktidar var. Erken seçim güvenliği, sandık güvenliği bahanesiyle yapmış oldukları handikaplar bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Fakat çalışmalarımız devam ediyor. Biz önünde sonunda bu barajı yıkacağız.

"BU BARAJI HEP BİRLİKTE YIKALIM"



Türkiye'deki tüm demokrasi ve emek güçlerine, kadınlara, gençlere bir kez daha buradan çağrımızı yineliyoruz. Gelin, demokrasinin önündeki, barışın önündeki bu barajı hep birlikte yıkalım. Bu sadece HDP'ye değil, Türkiye demokrasine, Türkiye barışına örülmüş bir barajdır. Bunu ancak omuz omuza vererek yıkabiliriz.