24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK, seçim kararı açıklanmadan 24 Haziran’a düğün günü alan çiftlere çıkış yolu gösterdi. YSK Başkanı Sadi Güven, “18.00’den sonra alkolsüz olabilir” dedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerin erkene alınması ile düğün tarihi 24 Haziran’a denk gelenlerin cevabbeklediği soruya TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda yanıt verdi.
Habertürk'ün haberine göre Güven, sandıkların açılmasının ardından saat 18.00’den sonra düğünlerin alkolsüz şekilde yapılabileceğini söyledi.
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