HABER

24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak olan seçim gününe denk gelen düğünler için “18.00’den sonra alkolsüz olabilir” dedi.

24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK, seçim kararı açıklanmadan 24 Haziran’a düğün günü alan çiftlere çıkış yolu gösterdi. YSK Başkanı Sadi Güven, “18.00’den sonra alkolsüz olabilir” dedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerin erkene alınması ile düğün tarihi 24 Haziran’a denk gelenlerin cevabbeklediği soruya TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda yanıt verdi.

Habertürk'ün haberine göre Güven, sandıkların açılmasının ardından saat 18.00’den sonra düğünlerin alkolsüz şekilde yapılabileceğini söyledi.

AK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyorAK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyor
e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Sadi Güven 24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Abdullah Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Abdullah Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Muğla merkezli 19 ilde FETÖ/PDY soruşturması: 41 gözaltı kararı

Muğla merkezli 19 ilde FETÖ/PDY soruşturması: 41 gözaltı kararı

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.